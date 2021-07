Immobilienpreise in Münchner Umland steigen teils kräftig

Besonders deutlich, so der IVD Süd, zeige sich der Preisanstieg in Ebersberg. Hier kostet eine gebrauchte Eigentumswohnung 5,5 Prozent mehr als noch vor einem halben Jahr. In Erding und Fürstenfeldbruck betrug das Plus jeweils knapp 4 Prozent. Lediglich in Starnberg war der Anstieg mit 0,3 Prozent nur marginal.

Mangelndes Angebot lässt Preise steigen

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Blick auf freistehende Einfamilienhäuser. In Starnberg sind es nur 0,3 Prozent plus. In Dachau dagegen zahle man 6,3 Prozent mehr. Allerdings: Objekte in Starnberg lägen im 1,8 Millionen-Bereich und der sei auch in Starnberg nicht beliebig ausreizbar. Mangelndes Angebot sei die Hauptursache des Anstiegs.

"Man muss sagen, dass wir deutlich zu wenig Angebote im Markt haben. Dann haben wir tendenziell Zuwanderung im Großraum München, auch wenn es dieses Jahr etwas weniger war. Und dann ist sehr viel Geld im Markt unterwegs, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Das ist die Mischung, die letztendlich höhere Preise bewirkt." Stephan Kippes, Immobilienverband Deutschland IVD Süd

Daran scheint sich künftig nicht viel zu ändern. Beim Blick in die Zukunft spricht Kippes von weiterhin "moderaten bis deutlichen Anstiegen".