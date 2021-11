München als neuer Brückenkopf für Chinas Autoindustrie

Great Wall Motors hat seine Europazentrale in München eröffnet, was 300 neue Arbeitsplätze schaffen soll. Die Chinesen könnten neuen Schub in Forschung und Entwicklung von Elektroautos bringen, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Eröffnung.

Great Wall-Autos bald in Deutschland

Great Wall ist einer der größten privaten Autobauer in China, mit 60.000 Mitarbeitern weltweit. 2022 sollen seine ersten Elektro-SUVs auf deutschen Straßen rollen, Start eines großangelegten Markteintritts, so Great Walls Europachef Qiao Xianghua. In München betreibt die Firma nun ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, und will laut Qiao einen Beitrag zur Lade-Infrastruktur liefern.

Focus auf Elektromobilität

Die will auch Nio revolutionieren, einer der erfolgreichsten chinesischen E-Autobauer mit dem Ziel, Tesla Konkurrenz zu machen. Für Nio ist München schon seit Jahren das weltweite Design-Zentrum. In Ismaning konzipierte mit Byton ein weiterer chinesischer Hersteller E-Autos – bis im Frühjahr die Insolvenz für die deutsche Byton-Tochter kam.

Wettbewerb mit BMW um Talente

Damit dürfte bei Great Wall eher nicht zu rechnen sein. Es handele sich um eine ernstzunehmende Firma, sagt der auf den chinesischen Automarkt spezialisierte Analyst Jochen Siebert. Great Wall sei eine gute Werbung für München als Standort für Auto-Design und Forschung.

Ob es allerdings BMW gefalle, dass mit Nio und Great Wall nun gleich zwei chinesische Firmen um Talente werben, sei zu bezweifeln. Die neue Europazentrale von Great Wall jedenfalls befindet sich nahe am Münchner BMW-Werk.