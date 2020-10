MTU Aero Engines mit Umsatz- und Gewinneinbruch

Tausende Flugzeuge stehen am Boden. Fluggesellschaften nehmen bei den Herstellern deutlich weniger neue Maschinen ab als geplant. Für den Münchener Triebwerks-Spezialisten MTU Aero Engines ist das eine in jeder Hinsicht belastende Situation.

Auch Wartungsdienstleistungen betroffen

Jeder neue Jet, der nicht gebaut wird bedeutet auch zwei neue Triebwerke, die derzeit nicht benötigt werden. Und wenn bereits ausgelieferte Flugzeuge nicht oder nur selten fliegen, dann schrumpft auch der Bedarf an Wartungsdienstleistungen und Ersatzteilen. Das schlägt sich in den Büchern der MTU mit Rückgängen bei allen wesentlichen Kennzahlen nieder. So schrumpften im abgelaufenen Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich. In den neun Monaten seit dem noch robust verlaufenen Jahresbeginn ging der Umsatz um 13 Prozent zurück auf rund 2,9 Milliarden Euro.

Jahresprognose nochmals gesenkt

Der operative Gewinn und das Ergebnis nach Steuern brachen um 44 Prozent ein. Angesichts dieser Zahlen hat das MTU-Management seine Jahresprognose noch einmal etwas gesenkt. Es erwartet nun einen Umsatz zwischen 4 und 4,2 Milliarden Euro bei deutlich rückläufigem Gewinn.