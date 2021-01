"Mr. Siemens" Heinrich von Pierer wird 80

Dass Heinrich von Pierer einmal einen Weltkonzern lenken würde, das war bei seinem ersten Job nicht abzusehen. 1941 im fränkischen Erlangen geboren, arbeitete er als Schüler und schließlich Student in den Wirtschaftswunderjahren als Sportreporter für eine fränkische Lokalzeitung, wie er bei einem Gespräch mit dem Erlanger Stadtarchiv erzählte.

"Bezahlt war es mit 20 Pfennig die Zeile. Und in meiner Glanzzeit habe ich immerhin an die 400 Mark verdient. Damit war ich also ordentlich unterwegs. Mein Studium konnte ich damit leicht finanzieren. Ich habe sogar dann am Anfang einen Motorroller gehabt und später einen VW Standard." Heinrich von Pierer

Mann mit gutem Ton und sozialem Gespür

Mit dem Berufsweg als Reporter wurde es am Ende nichts. Stattdessen machte Heinrich von Pierer bei Siemens Karriere. 1992 wurde er Konzernchef. Siemens galt damals als renditeschwacher Industrie-Dinosaurier. Als der erste Verlust der Konzerngeschichte drohte, griff von Pierer durch. Es folgten massive Umbauten, etwa die Abspaltungen von Konzernteilen, die man an die Börse brachte. Dennoch schaffte es Heinrich von Pierer, dabei auch die Gewerkschaften ins Boot zu holen. Vielleicht, weil er den richtigen Ton traf und als bodenständig galt. Immerhin hatte er lange im Erlanger Stadtrat gesessen.

"Ich konnte wenigstens bei Vorständen sagen: Ich weiß, wie Sozialwohnungen vergeben werden und warum es die gibt. Das kann man bei anderen nicht immer unbedingt sagen, dass die sich da ausgekannt haben. Geschadet hat es also nicht. 18 Jahre waren vielleicht ein bisschen lang." Heinrich von Pierer

Der große Knall und größte Bestechungsskandal der Bundesrepublik

2004 trat er als Vorstandsboss ab und wurde Chef des Aufsichtsrates von Siemens. Zwei Jahre später flog dann auf, dass Siemens-Manager jahrelang illegal Bestechungsgelder für Aufträge im Ausland gezahlt hatten. Rund 1,3 Milliarden Euro waren über schwarze Kassen geflossen. Aufsichtsratschef Pierer musste seinen Hut nehmen. Die Staatsanwaltschaft fand nach langen Ermittlungen keinen Hinweis auf eine Straftat Pierers. Siemens wiederum forderte Schadenersatz und drohte mit einer Klage. Von Pierer bestritt jede persönliche Schuld, zahlte aber am Ende fünf Millionen Euro an Siemens.

"Den Prozess, der da sonst gekommen wäre, den habe ich mir erspart, den habe ich meiner Familie erspart, den habe ich aber auch dem Unternehmen erspart, das sicher an einer solchen langjährigen streitigen Auseinandersetzung auch kein Interesse gehabt hat. Und ich wollte auch wieder zu einem selbstbestimmten Leben zurückfinden und mich nicht in den nächsten sechs, acht, vielleicht auch zehn Jahren mit einem unerquicklichen Rechtsstreit befassen." Heinrich von Pierer 2011

Keine Spur von Bitterkeit - zumindest im Rückblick

Die Bitterkeit, die in den Jahren des Skandals oft den Ton zwischen Unternehmen und Ex-Chef bestimmte, ist Vergangenheit. So gratuliert heute auch der Konzern in einer schriftlichen Erklärung

"Heinrich von Pierer hat bei Siemens eine Ära geprägt – und in seiner rund 13-jährigen Amtszeit als Vorstandsvorsitzender entscheidende Weichen für Wachstum und Richtung des Unternehmens gestellt. Wir gratulieren Heinrich von Pierer herzlich zu seinem Geburtstag und wünschen ihm für die kommenden Jahre viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit." Offizielles Statement Siemens zu Pierer

Ähnlich fallen die Glückwünsche von Aktionärsvertretern und Gewerkschaftern aus. Der immer noch sportbegeisterte Heinrich von Pierer wiederum lässt ausrichten, ihm gehe es zu seinem 80. Geburtstag gut.