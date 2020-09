Moorschutz: Kuren im Einklang mit der Natur

Familie Fend in Bad Kohlgrub lebt von und mit dem Moor. Die Betreiber eines Biokur-Hotels bieten ihren Kunden Moorbäder – mit Moor vom eigenen Grund. Mit Kräutern und Nährstoffen aus den umliegenden Bergkiefern soll das Moor als Naturheilmittel für bessere Durchblutung sorgen und zahlreiche Beschwerden lindern – von Rückenschmerzen bis Stress.

Jahrtausendealtes Naturheilmittel

Vor fast 8.000 Jahren ist das Bergkiefern-Hochmoor in Bad Kohlgrub entstanden. Über Jahrtausende blühten hier Pflanzen, starben ab und vertorften. Seit knapp 150 Jahren ist das Hochmoor an den Ammergauer Alpen geschützt. Der industrielle Torfabbau – zum Beispiel für Blumenerde – ist nicht mehr erlaubt. Nur in wenigen Gebieten ist ein Abbau streng reglementiert möglich – und zwar ausschließlich für gesundheitliche Zwecke. "Alles, was wir abbauen, renaturieren wir auch wieder und innerhalb kürzester Zeit ist das praktisch wieder Natur pur", sagt Martin Fend.

Naturschutz in Moor-Gebieten

Laut Bund Naturschutz Bayern bieten Moore eine große Artenvielfalt, sie sind Hochwasserschutz und CO2-Speicher. Moore speichern weltweit doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder zusammen, erklären die Naturschützer. Sie setzen sich dafür ein, dass alle bayerischen Moore geschützt werden.

100.000 Arbeitsplätze hängen am Kurort-Tourismus

Moorbad, Massage und andere Anwendungen – die 47 bayerischen Heilbäder und Kurorte werben mit ihren natürlichen Verfahren um Kunden. Rund 100.000 Arbeitsplätze in überwiegend industrie- und wirtschaftsarmen ländlichen Regionen hängen vom Kurort-Tourismus ab – in Restaurants, Arztpraxen und Hotels. Insgesamt kamen nach Bad Kohlgrub im vergangenen Jahr rund 53.000 Kurgäste – obwohl das Dorf selbst gerade mal knapp 2.500 Einwohner hat.

