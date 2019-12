Monsanto finanzierte positive Glyphosat-Studien

Die US-Unternehmen Monsanto hat zwei deutsche Glyphosat-Studien mitfinanziert, ohne dies kenntlich zu machen. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem ARD-Magazin "Monitor" vorliegen. Die Studien wurden vom Gießener Instituts für Agribusiness verfasst, stammen von 2011 und 2015 und wurden von der Organisation Lobbycontrol recherchiert.

Das Brisante an den Studien: Sie beurteilen Glyphosat positiv. Ohne den Unkrautvernichter würden in der Landwirtschaft Milliardenverluste drohen, warnen die Autoren. Die heutige Bayer-Tochter Monsanto ist einer der größten Hersteller des Unkrautvernichters. Die Studien schafften es als vermeintlich unabhängige Quellen in verschiedene Publikationen, darunter sogar in die Literaturliste des Bundestages zu Glyphosat.

Bayer: Keine Zweifel an Inhalten der Studie

Auf Anfrage streitet der Hauptautor - ein renommierter deutscher Professor - die verdeckte Finanzierung nicht ab. Wissenschaftlich seien die Arbeiten aber nicht zu beanstanden, heißt es.

Bayer teilt auf Nachfrage mit, der fehlende Hinweis auf die Finanzierung entspreche nicht den Grundsätzen des Unternehmens. Man habe aber keinen Anlass an den Ergebnissen, Methoden oder Inhalten der Studie zu zweifeln.

Geheime Listen mit Glyphosat-Gegnern

Es ist nicht das erste Mal, dass Monsanto für die Art und Weise seiner Einflussnahme auf die Glyphosat-Debatte Kritik einstecken muss. So war in diesem Frühjahr bekanntgeworden, dass Monsanto in den Jahren 2016 und 2017 geheime Listen von Glyphosat-Gegnern geführt hatte. Dafür entschuldigte sich Bayer später.

In den USA muss sich Bayer wegen des Mittels mit Zehntausenden Klägern auseinandersetzen. Sie machten Glyphosat für ihre Krebserkrankungen verantwortlich.