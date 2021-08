26.08.2021, 06:34 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Monatelange Lieferzeiten: Schallplatten wieder heiß begehrt

Wer derzeit eine Schallplatte kaufen will, braucht Geduld. Die Nachfrage ist so groß, dass es monatelange Wartezeiten gibt. Denn die gute alte Schallplatte wird seit Jahren immer beliebter - und Corona kurbelt die Verkäufe weiter an.