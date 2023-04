"Möglichkeiten sind riesig": Handwerk sucht dringend Nachwuchs

Es gibt einen klaren Trend im bayerischen Handwerk: Junge Leute schließen immer früher einen Ausbildungsvertrag ab. Manchmal schon ein Jahr im Voraus oder zumindest bereits im Frühjahr, obwohl das Ausbildungsjahr erst im September beginnt. Nach Ansicht des Bayerischen Handwerkstags ist das sinnvoll. Denn alle Betriebe, egal aus welcher Branche, haben einen großen Bedarf an Fachkräften und Azubis, so Alex Dietz, Ausbildungsexperte der Handwerkskammer München und Oberbayern:

"Die Möglichkeiten sind riesig, die sind da für alle. Ich kann es mir, wenn man ehrlich ist, aussuchen, wo ich vielleicht welche Ausbildung starte." Alex Dietz, Handwerkskammer München und Oberbayern

Nachwuchsmangel bei Schreinern und im Lebensmittelhandwerk

Die Chancen, eine Ausbildung zu finden, seien sowohl in der Stadt als auch auf dem Land sehr gut. Schreinerin und Schreiner, das ist einer der handwerklichen Traumberufe für junge Menschen in Bayern. Vor allem im Oberland, in der Region Weilheim und Rosenheim gebe es viele Betriebe in diesem Bereich, erklärt der bayerische Handwerkstag. Doch auch andere Branchen suchen händeringend nach jungen Leuten, besonders dringend die Betriebe im Lebensmittelhandwerk – sprich Metzgereien, Bäckereien und Konditoreien.