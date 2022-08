Piloten stimmen über möglichen Streik bei Eurowings ab

Kunden der Lufthansa und ihrer Ferienflieger Eurowings und Eurowings Discover müssen mit in der nächsten Zeit mit Streiks rechnen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte am Dienstag eine bis Ende August laufende Urabstimmung über die Option Streik im Tarifkonflikt mit Eurowings an. Bei Eurowings Discover könnte die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO streiken, um Tarifverhandlungen überhaupt erstmalig zu erzwingen.

Pilotenstreiks sind auch bei Lufthansa möglich

"Der Arbeitgeber hat kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt", erklärte die VC zu den Verhandlungen bei Eurowings. Die Abstimmung sei aber kein Streikbeschluss. Die Tarifverhandler wollen sich demnach erst des Rückhalts der Beschäftigten versichern und weiter verhandeln.

Bei der Kernmarke Lufthansa ist ein Pilotenstreik ebenfalls nicht ausgeschlossen. Die Mitglieder stimmten Ende Juli für Streik, wenn keine Einigung mit dem Management gelingt. Seither wird verhandelt, dabei dringt nichts nach außen.

Eurowings-Piloten: Zu wenig Personal für zu viel Arbeit

Das Cockpit-Personal bei Eurowings klagt wie andere Beschäftigtengruppen auch über zu hohe Belastung. Der stark gewachsene Luftverkehr sei auf eine ausgedünnte Personaldecke getroffen, das Unternehmen habe bisher keine vernünftige Antwort darauf.

Eurowings erklärte, die Verhandlungen zum Manteltarifvertrag für die Piloten hätten gerade erst begonnen. Die Forderungen der VC würden genau geprüft. Eurowings sei zuversichtlich, auch dieses Mal eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden.

Flugbegleiter-Gewerkschaft will Tarifvertrag abschließen

Unterdessen gärt es auch bei der auf Langstreckenflüge spezialisierten Eurowings Discover. Die Kabinengewerkschaft UFO hatte die Geschäftsführung im März zu Tarifverhandlungen aufgefordert, seither aber keinen Terminvorschlag des Arbeitgebers zu Gesprächen bekommen.

Die Airline erklärte am Dienstag, den Abschluss eines Tarifvertrags derzeit nicht für notwendig zu halten. Es gebe seit Anfang des Jahres Repräsentanten der Mitarbeiter von Kabine und Cockpit, mit denen Gehaltserhöhungen "erarbeitet" worden seien. "Auf Grund dieser sehr konstruktiven Zusammenarbeit ist der Geschäftsführung seitens der Belegschaft kein Wunsch zur Einbindung Dritter bekannt", erklärte Eurowings Discover.

UFO kündigte "gewerkschaftliche Schritte" an, um Tarifverhandlungen in Gang zu setzen. Details wollte ein UFO-Sprecher nicht nennen. Prinzipiell kann aber auch hier das Instrument Streik zum Einsatz kommen, wenn die Gewerkschaft genügend Unterstützung dafür in der Belegschaft findet.

Die Arbeitsbedingungen bei Eurowings Discover sind nach Ansicht von UFO zu schlecht. Die Bezahlung sei zu niedrig, der Freizeitausgleich zwischen den Einsätzen zu kurz, ergänzte der Gewerkschaftssprecher. Das müsse tariflich geregelt werden mit einer Gewerkschaft statt über informelle, vom Arbeitgeber nur geduldete Belegschaftssprecher.

Lufthansa-Bodenpersonal streikte bereits im Juli

Streikmacht demonstrierte mitten in der Hauptsaison Ende Juli die Gewerkschaft Verdi, die im Tarifstreit für das Bodenpersonal der Lufthansa mit einem 24-stündigen Ausstand rund 1.000 Flugstreichungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München verursachte. Gut eine Woche später einigte sich die Airline mit Verdi auf deutliche Lohnerhöhungen.

(Mit Material von Reuters)