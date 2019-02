Fast 1400 Aktionäre sind zur Hauptversammlung nach München gekommen. Der Vorstandsvorsitzende von Osram, Olaf Berlien, beginnt seine Rede an die Teilnehmer mit ungewöhnlich deutlichen Worten:

"Ich möchte Ihnen gleich zu Beginn versichern: Auch ich bin mit dem Geschäftsjahr 2018 und dem Aktienkurs nicht zufrieden. Wir hatten uns ambitionierte Wachstumsziele für das Unternehmen gesetzt." Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender Osram

Der Umsatz ging um gerade einmal zwei Prozent nach oben. Osram befindet sich im Umbruch. Glühbirnen und alte Energiesparlampen sind nicht mehr gefragt. Auch wenn Osram auf die neue LED-Technik setzt - der Strukturwandel geht nicht spurlos an den Münchnern vorbei. Dazu kommt: Die Autoindustrie, für die Osram Lampen liefert, steckt in der Krise.

Werden US-Investoren Osram übernehmen?

Was viele Aktionäre auf der Hauptversammlung interessiert: Ist das vielleicht ihre letzte ordentliche Hauptversammlung? Erst vergangene Woche hatte der Münchner Leuchtenhersteller bestätigt, dass er mit den beiden US-Investoren Bain Capital und Carlyle Group verhandelt.

Dabei geht es um einen gemeinsamen Erwerb von 100 Prozent der Aktien, im Anschluss könnten die Investoren Osram von der Börse nehmen, um den Konzern zu sanieren. Vorstandschef Olaf Berlien hielt sich bei der Hauptversammlung bedeckt.

"Wir werden den gesamten Prozess ergebnisoffen und im Sinne von Osram führen. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob es eine Investition von Bain und Carlyle geben wird. Daher haben wir letzte Woche in unserer Mitteilung betont, das auch ein Scheitern der Gespräche möglich ist." Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender Osram

IG Metall fordert Sicherheit der Arbeitsplätze

Die Gewerkschaft ist jedenfalls alarmiert. In einem Brief an die Osram-Beschäftigten heißt es von der IG Metall: Man werde jeden Investor daran messen, wie er das Unternehmen mit seinen Beschäftigten nachhaltig weiterentwickeln will.

"Ja, wir haben gewisse Befürchtungen: Da geht es um die Standorte, da geht es um die Sicherheit der Arbeitsplätze, da geht es um bestehende Vereinbarungen und über diese Themen wollen wir bei einem weiteren Interesse der Investoren mit ihnen reden." Michael Knuth, IG Metall

Aktionärsschützer fürchten Nullsummenspiel

Für die Aktionäre könnte eine Übernahme durch die Finanzinvestoren ein schlechtes Geschäft sein, befürchtet Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

"Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für die Aktionäre, vor allem die, die von Anfang an dabei waren. Wir haben einen Kurs im Moment der liegt unter dem Emissionskurs. Wird Osram übernommen und von der Börse genommen, dann ist das nicht nur ein Nullsummenspiel, sondern dann war das eine Pleite für die Aktionäre, also nichts Schönes im Moment." Daniela Bergdolt, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Osram-Spitze will Wandel zum Hightech-Unternehmen

Dennoch blickt der Vorstandsvorsitzende Olaf Berlien positiv nach vorne. So setze man stark auf die neue LED-Technik und wandele sich von einem Beleuchtungs- zu einem Hightech-Photonikunternehmen. Damit könne man ganz neue Anwendungsbereiche erschließen.

"Wir können Infrarot- und Laserlicht etwa für Sensorik verwenden. Das ist die Grundlage für autonomes Fahren. Oder für die Entsperrung von Mobilgeräten per Iris- oder Gesichtsscan." Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender Osram

Neue Märkte mit innovativen Geschäften. Dazu kommen Einsparungen in den kommenden eineinhalb Jahren zwischen 160 und 180 Millionen Euro. Mit diesen Maßnahmen sieht sich Osram bestens aufgestellt für die Zukunft .