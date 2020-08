Mögliche Kapitalerhöhung: Schaeffler-Aktie knickt ein

Zuvor hatte Schaeffler an seinem Unternehmenssitz in Herzogenaurach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) angekündigt, sich auf eine Kapitalerhöhung vorzubereiten. Bis zu 200 Millionen neue Aktien könnten ausgegeben werden, teilte Schaeffler mit. Die Aktionäre sollen am 15. September bei einer virtuellen Hauptversammlung über die Maßnahme abstimmen.

Aktionärs-Abstimmung ist Formsache

Das ist allerdings nur eine Formsache, denn Georg Schaeffler und seine Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann halten alle Stimmrechte. Ob der Konzern das Geld tatsächlich in Anspruch nehmen wird, steht laut Vorstandschef Klaus Rosenfeld noch nicht fest. Aber die Liquidität sei dünn, verglichen mit anderen Unternehmen in dieser Größenordnung, so Rosenfeld.

Kostspieliger Transformationsprozess und Corona-Krise

Schaeffler steckt mitten in der Transformation hin zur E-Mobilität, das kostet Geld. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Gewinn im zweiten Quartal dramatisch eingebrochen, vor allem in der Automobilsparte. Seit dem Sommer würden sich die Auftragsbücher aber wieder füllen, so Schaeffler.