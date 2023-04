Mögen Chinesen keine deutschen Elektroautos? 

Elektroautos sind in China allerorten anzutreffen. Ständig sprießen neue Hersteller aus dem Boden. Die Konkurrenz ist groß. Derzeit liefern sich die Hersteller einen regelrechten Preiskampf. Beobachter gehen davon aus, dass nicht alle E-Auto-Hersteller die Rabattschlacht überleben werden.

Was halten chinesische Konsumenten von E-Autos Made in Germany? Eine Blitzumfrage auf einer Straße in Peking – die Antwort könnte kaum klarer ausfallen:

"E-Autos müssen Highlights bieten. Von VW habe ich sowas noch nicht gesehen. Zum Beispiel Tesla ist sehr gut automatisiert. Der Innenraum von BYD ist schön, der Preis niedrig. Die Werbung von BYD finde ich am besten. Tesla macht zwar wenig Werbung, ist aber trotzdem total bekannt."

"Die Deutschen sind gut bei den Verbrennern – Hardware, Mechanik, Fahrwerk. Ich würde ja deutsche E-Autos kaufen. Aber so gut sind die bisher nicht."

"Ich sehe nicht, dass die Deutschen E-Autos aufholen", sagt außerdem eine Mittdreißigerin – also eine typische Autokäuferin, denn die sind in China in der Regel viel jünger als in Deutschland.

E-Autos boomen in China

Warum liegen deutsche E-Autos außer im hochpreisigen Luxus-Segment von 100.000 Euro oder mehr nicht vorne? Und das obwohl E-Autos in China boomen, Prognose: Zehn Millionen verkaufte Wagen dieses Jahr, nach 6,5 Millionen 2022. Für den Pressesprecher des chinesischen Autobauers Great Wall Motor in München ist die Arbeitsteilung eines der Probleme der deutschen Automarken:

"Die Batteriehersteller oder die Batterieproduktion kommt in China gern aus dem gleichen Haus wie das Fahrzeug selbst. Das ist bei den deutschen Herstellern etwas anders. Das heißt, man ist in hohem Maße abhängig von den Lieferanten der Batteriezellen. Und das gibt den einen oder anderen Engpass." Philipp Kemmler, Great Wall Motor

Chinesische Kunden laufen Sturm gegen massive Software-Probleme

Doch das größte Problem scheint die Digitalisierung zu sein. Im Internet liefen chinesische Kunden Sturm gegen massive Software-Probleme – etwa gegen urplötzlich schwarze Bildschirme in ihren E-Autos. Hersteller wie VW versprechen seit langem, solche Probleme zu lösen. Hier ist die größte Schwachstelle, sagt ein auf China spezialisierter Automobil-Experte, Jochen Siebert: "Diese Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das heißt, das Fahrzeug muss mindestens so viel können wie das Handy. Das gibt es so in der Form bei VW, auch bei Mercedes nicht. Da ist einfach der Trend verpasst worden."

Was in China Trend ist, mag für Deutsche seltsam klingen. Eine Karaoke-Funktion, oder aber: "Hey Nomi, Massage-Funktion an - Kein Problem!" Nomi ist der digitale Helfer in den E-Autos von Nio. Diese chinesische Marke drängt auch nach Europa. In China liegt sie mit an der Spitze.

"Bis heute haben wir schon vier Millionen Downloads für die Nio-App, während die Verkaufszahlen bei ca. 300.000 Fahrzeugen liegen", sagt Zhang Hui, Europa-Chef von Nio. "Und die täglich aktiven User der Nio-App liegen schon über 400.000. Das ist auch in der digitalisierten Welt ein Werkzeug, womit wir unsere Kunden einfach eng an unsere Marke binden können."

Experte: "Automarkt in China ist in Aufruhr"

Ein Händlernetz verliert dadurch an Bedeutung. Und der Druck steigt weiter: Die chinesische Regierung hat ihre Subventionen gestrichen und durch vorgeschriebene Produktionsquoten für E-Autos ersetzt. Tesla senkte die Preise rapide, der gesamte Automarkt in China ist in Aufruhr, sagt Jochen Siebert. Der Experte findet: Die Deutschen müssen nun schnell ihre Probleme lösen.

Was sagt Philipp Kemmler, aus Jahren Erfahrung bei chinesischen Autofirmen? Ist der Zug für die Deutschen abgefahren? "Sagen wir es mal so: Der Schaffner hat gepfiffen. Wir können noch reinspringen. Aber wir müssen uns wirklich beeilen und die Füße in die Hand nehmen. Um hier international wettbewerbsfähig zu bleiben."

Jochen Siebert hofft, dass sich die Lage nun bessert - weil China seine Grenzen nach Corona wieder geöffnet hat und deutsche Manager dort mit eigenen Augen sehen, wie rasant sich der Markt entwickelt.