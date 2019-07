Modernisierung: Mieter klagen gegen drastische Mieterhöhung

Petra Lommerzheim sitzt an ihrem Küchentisch, der Blick fällt auf den parkähnlichen grünen Innenhof mit den vielen Bäumen. Seit 13 Jahren wohnt sie hier, zuerst mit ihrer Tochter, nun alleine. Sie ist Mieterin im sogenannten Hohenzollernkarree im Münchner Stadtteil Schwabing. In den Jahren 1935 und 1936 ist die Anlage, angeordnet in einem Rechteck, erbaut worden. Heute zählt sie an die 230 Mietparteien. Am 27. Dezember des vergangenen Jahres haben dann alle Mieter per Boten einen Brief bekommen.

"Ich zahle jetzt 844 Euro, und müsste dann das Doppelte zahlen, also 778 Euro mehr." Petra Lommerzheim, Mieterin