Modellbahn-Boom in der Pandemie: Märklin baut Umsätze aus

Der Modellbahnspezialist Märklin profitiert anhaltend vom Spiel-Boom in der Corona-Krise und baut seine Umsätze aus. Im Geschäftsjahr 2021/22, das Ende April zu Ende geht, werde ein Jahresumsatz von 130 Millionen Euro zusammenkommen. Damit werde die Vorjahresmarke von 128 Millionen Euro wohl noch einmal übertroffen, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber bei der Jahres-Pressekonferenz des Fürther Spielwarenkonzerns Simba Dickie Group, zu dem Märklin gehört.

Preissteigerungen bei Elektronik-Spielzeug angekündigt

"Wir haben im vergangenen Jahr einen Riesensprung gemacht und wollen das in diesem Jahr mindestens halten", sagte Sieber. Die Ertragssituation seines Unternehmens bezeichnete er trotz erheblicher Teuerungsraten beim Materialeinkauf und bei der Logistik als "sehr solide". In der Pandemie hätten sich wieder mehr Menschen dem Modellbahn-Hobby gewidmet - sehr häufig aus der Altersgruppe um die 50 Jahre, die gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln an Eisenbahnlandschaften bastelten.

Sieber kündigte Preissteigerungen bei Modelleisenbahnen an, aber auch bei vielen anderen Spielzeugen. Die höheren Kosten seien bisher noch nicht vollständig an den Markt weitergegeben worden, sagte er. In einzelnen Bereichen könnten die Sprünge bis zu 20 Prozent gehen. Besonders betroffen sei Elektronik-Spielzeug, etwa ferngesteuerte Autos, aber wegen der hohen Kosten für Schiffscontainer auch größere Plüschtiere.

Gesamtumsatz bei Simba Dickie gestiegen

Der Fürther Spielwarenhersteller Simba Dickie hat also mit Lieferengpässen und gestiegenen Kosten zu kämpfen. Insgesamt sei der Gesamtumsatz aller Marken im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf 754,1 Millionen Euro gestiegen, teilte der Konzern mit. Zum Gewinn macht das familiengeführte Unternehmen keine Angaben. Stark gestiegene Preise für Einkauf, Verpackung und Transport würden jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr trüben.

Simba Dickie reagiert mit Preissteigerungen, trotzdem drücke das auf die Gewinnspanne, wie der Konzern einräumt. Als Folge sollen die Investitionskosten zurückgefahren werden. Ungeachtet dessen werde das erst im vergangenen Jahr eingeweihte Warenlager im thüringischen Sonneberg erweitert. Mittel- und langfristig soll dieser Schritt Simba Dickie unabhängiger von Lieferschwierigkeiten und gestiegenen Transportkosten machen, so das Management. Weltweit beschäftigt der Konzern etwa 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, knapp 900 davon in Deutschland.