Modell mit Zukunft? Für wen sich ein Auto-Abo lohnt

Wenn Wolfram Lührig aus Titisee-Neustadt über sein Auto-Abo spricht, kommt er fast ins Schwärmen. Bis vor ein paar Monaten hatte der Inhaber einer kleinen Beratungsagentur seine Autos meist geleast, wie er erzählt.

Doch im Dezember vergangenen Jahres schloss er erstmals ein Auto-Abo für einen Kleinwagen von Toyota ab. "Ich habe das Auto bestellt, in der Mittagspause auf der Arbeit kam jemand vorbei, hat das Auto gebracht, gefragt wo ist der Bahnhof und weg war er und ich hatte ein Auto", erzählt Lührig. "(...) Ich muss mich um nichts kümmern, Reifen sind drauf, ich muss keine Steuern zahlen (...) also entspannter kann man nicht Autofahren."

Abo erlaubt viel Flexibilität

Auto-Abos sind also eine weitere Möglichkeit an ein Neufahrzeug zu kommen - neben Mieten, Barkauf, Kredit und Leasing. Am ehesten kann man Abos noch mit einer Langzeitmiete vergleichen, denn anders als beim Leasing ist hier alles drin: Versicherung, Steuern, Wertverlust, Reifen und Wartung.

Man muss sich zudem nicht so lange vertraglich binden. Die Mindestlaufzeit beginnt bei einigen Unternehmen bei einem Monat, bei anderen muss man sich für mindestens drei bis zwölf Monate binden. Beim Leasing dagegen laufen die Verträge länger, meist zwei bis drei Jahre. Zudem müssen hier Steuern, Inspektionen und Versicherung selbst bezahlt werden, außer man hat ein sogenanntes Full-Service-Leasing.

Für Kleinwägen etwa 250 Euro pro Monat

Auto-Abo Kunde Lührig muss nur noch Tanken und gelegentlich die Flüssigkeit für die Scheibenwischer nachfüllen. Für diesen Rundumservice zahlt er für den Kleinwagen monatlich 250 Euro, wer ein größeres Auto fahren will, zahlt dementsprechend mehr. Auch Elektroautos sind mittlerweile bestellbar.

Lührig könnte sich schon ein größeres Auto vorstellen, sagt aber: "Also bis 400 Euro würde ich gehen, darüber hinaus wäre es mir zu viel, aber realistisch ist das schon, also wenn ich mir jetzt so ein 50.000 Euro Auto kaufe und mit Wertverlust, Finanzierung und allem drum und dran, dann ist das wirklich real." Wer das nicht sehe, habe noch nie ein Auto durchgerechnet, meint er.

Mindestalter und viele Extra-Kosten

Ein Vergleich zwischen den Angeboten lohnt aber auf jeden Fall. Mittlerweile gibt es zahlreiche Firmen und auch Hersteller, die Auto-Abos anbieten.

Die Angebote dieser zum Teil noch recht jungen Firmen unterscheiden sich nicht nur von der Monatsrate her - einige wollen zum Beispiel keine jungen Fahranfänger. So gilt bei diesen Unternehmen ein Mindestalter von 21 Jahren, bei anderen von 23 Jahren. Andere hingegen akzeptieren auch 18-jährige Fahranfänger. Allerdings gibt es hier den Zusatz: Eine Abweichung des Mindestalters sei in Abhängigkeit zum Fahrzeug möglich.

Achten sollte man zudem darauf, ob und wie viele Freikilometer gewährt werden, weil jeder zusätzliche Kilometer extra kostet - zwischen neun und 35 Cent. Daneben verlangen einige Firmen eine einmalige Anmeldegebühr von 200 bis 300 Euro. Achten sollte man auch darauf, wie hoch die Selbstbeteiligung bei einem Schaden oder Unfall und wie lange die Mindestlaufzeit ist. So hat Lührigs Autoabo etwa eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten.

Diese Fallstricke sollte man beachten

Bei der Übergabe kann es dann noch mal teuer werden, wenn zum Beispiel Kratzer, Beschädigungen oder Verschmutzungen in Rechnung gestellt werden, die über die üblichen Gebrauchsspuren hinausgehen. Tiere sollten deshalb am Besten in einer Transportbox mitgenommen werden, um eine teure Abschlussreinigung zu vermeiden. Auch darf man mit den Fahrzeugen nicht in alle Länder fahren.

Ein großes Thema ist daneben die Verfügbarkeit bei den gewünschten Modellen. Hier kann man immer wieder im Netz negative Kommentare lesen, von Kunden, die lange auf ihre Fahrzeuge warten mussten, zum Teil monatelang. Für den Mitgründer und CEO des Anbieters "Cluno", Nico Polletti, offenbar kein größeres Problem: "Wir haben festgestellt, dass die wenigsten Kunden, die zu uns kommen, einen sofortigen Bedarf haben. Das liegt daran, dass unsere Kunden größtenteils ein gekauftes, geleastes oder finanziertes Auto ersetzen durch ein Abo."

Deswegen habe man zwar viele Autos die sofort verfügbar seien, aber bei einigen Modellen, die erst einige Monate später kämen, funktioniere das auch, weil es in die Planung der Kunden passe. "Die sagen eben mein altes Auto geht im September weg, und ich möchte am ersten Oktober mein Neues haben", erklärt Polletti.

Eher keine Individual-Modelle im Angebot

Schön, wenn es dann so nahtlos geht. Die Auswahl der Autos ist allerdings recht eingeschränkt. Die Firmen bieten zum Teil nur bestimmte Marken im Abo an, auch Sonderausstattungen sind kaum bestellbar, so Polletti: "Grundsätzlich entscheiden wir im Vorfeld, welches Auto wir anbieten. Ich sage immer, wir würden keinen gelben Golf mit drei Türen anbieten. Denn der gefällt nicht so vielen Menschen und ein gelbes Auto hat zudem einen schlechteren Restwert. Wir versuchen die Fahrzeuge so zu optimieren, dass das ökonomisch für uns und die Kunden Sinn macht (...)."

Wer also ein nicht so begehrtes Auto mit individuell zugeschnittenen Sonderausstattungen haben möchte, der wird sich schwertun, insbesondere wenn er in seinem Auto auch rauchen will. Denn bei Auto-Abos gilt in aller Regel ein Rauchverbot in den Fahrzeugen.

Für wen sich das Abonnement rechnet

Der Autoexperte Professor Dudenhöffer hat bereits verschiedene Modelle einmal durchgerechnet: "(...) Alle, die recht jung sind und noch nicht so lange den Führerschein haben, für die lohnt sich oft das Car-Abo im Gegensatz zum Kauf, wenn jemand 30 Jahre schon einen Führerschein hat und ein Auto fährt, dann hat er bei den Versicherungsklassen so große Vorteile, dass es dann schwierig wird, das zu rechnen."

Denn eigene Schadenfreiheitsklassen werden nicht in dem Abo-Vertrag berücksichtigt. Wer darauf keinen Wert legt, sich um nichts kümmern will und gerne in kürzeren Zeitabständen neue Autos fahren will, für den kann solch ein Abo interessant sein. Wer allerdings nicht immer das neueste Fahrzeug braucht, mehr als 15.000 bis 20.000 Kilometer pro Jahr fährt und eine günstige Schadensfreiheitsklasse hat, für den rechnen sich Auto-Abos eher nicht.