Modekonzern s.Oliver erleidet herben Umsatzrückgang

Die Corona-Krise geht auch an der Bekleidungsindustrie nicht spurlos vorüber. "Insbesondere die Lockdowns und die damit verbundenen Geschäftsschließungen wirkten sich massiv auf die bisherige Geschäftsentwicklung in 2020 aus", heißt es in einer Pressemitteilung von s.Oliver. Weil viele Geschäfte im Frühjahr wochenlang schließen mussten und Anlässe für den Kauf neuer Kleidung derzeit wegfallen, spürt auch das Rottendorfer Modeunternehmen die Folgen der Corona-Krise. Die Geschäftsführung erwartet in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von 20 Prozent.

Umsatzrückgang nicht nur wegen Corona

Dafür verantwortlich ist aber nicht allein die Corona-Pandemie. Mit eingerechnet sind laut s.Oliver auch die einmaligen Kosten für die Restrukturierung des Unternehmens. Bereits vor dem Lockdown im März hatte die Geschäftsführung den Unternehmensumbau angekündigt. Dieser beinhalte auch Kündigungen am Unternehmenssitz in Rottendorf. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte von 170 betroffenen Stellen gesprochen. Außerdem gab es im laufenden und im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Wechseln im Management. Bereits 2019 waren die Umsätze um gut fünf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gesunken, der Gewinn allerdings noch gestiegen.

Modeunternehmen mit 5.100 Mitarbeitern

Das vor mehr als 50 Jahren in Würzburg gegründete Modeunternehmen beschäftigt international noch rund 5.100 Mitarbeiter. In den vergangenen Monaten hat sich s.Oliver jedoch international von vielen Mitarbeitern getrennt. Im März waren es laut einer damaliger Mitteilung noch 6.100 Mitarbeiter. Neben den Marken "s.Oliver" und "Q/S designed by" zählen auch "comma" und "Liebeskind Berlin" zum Modekonzern.