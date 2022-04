Modekette H&M plant Verkauf von Nürnberger Servicecenter

Immer wieder hat das Servicecenter der H&M-Gruppe in Nürnberg in den vergangenen Jahren für negative Schlagzeilen gesorgt. Etwa als es 2019 um einen Datenschutzskandal in dem Servicecenter der Modekette ging. Nun plant das Unternehmen dieses zu verkaufen. Dort sind derzeit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Wie es für sie weitergeht, ist noch unklar.

Verkauf zum 1. Juli angepeilt

Derzeit laufe ein Ausschreibungsverfahren, bei dem das Servicecenter und die H&M Onlineshop AB & Co. KG an einen bestehenden Partner verkauft werden sollen, teilt die Unternehmenssprecherin weiter mit. Um welchen Partner es sich handelt, sei noch nicht klar, auch sei der Verkauf derzeit noch nicht endgültig beschlossen. H&M plane vorläufig mit einem Verkauf zum 1. Juli dieses Jahres, der Zeitplan sei aber noch abhängig vom Verlauf der Verhandlungen.

H&M verhandle über befristete Stellengarantien für Angestellte

Mit Blick auf die Mitarbeitenden in Nürnberg verspricht das Unternehmen verantwortungs- und respektvoll zu handeln. Demnach werde sich die "Änderung der Eigentumsverhältnisse nicht auf die Beschäftigungsbedingungen auswirken", heißt es weiter. H&M verhandle mit dem Verkaufspartner, dass alle Nürnberger Beschäftigten "für einen vereinbarten Zeitraum nach dem Übergabedatum, mindestens jedoch für zwei Jahre, eine Stelle garantiert wird."

Verdi fordert ebenfalls "Beschäftigungsschutz"

Einen solchen "Beschäftigungsschutz" fordert auch Verdi-Gewerkschaftssekretärin Jaana Hampel im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Derzeit sei noch vieles unklar, auch wer der Käufer sein werde. Hampel kritisiert, dass es für die Beschäftigten noch keine klaren Aussagen von Seiten ihres Arbeitgebers gebe, wie es für sie weitergehen solle.

H&M nennt Gründe für den Verkauf

Als Grund für den geplanten Verkauf nennt H&M die sich "rasant und fortwährend" verändernde Branche und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit als Modemarke. "In diesem Zusammenhang hat die H&M Group untersucht, wie das Nürnberger Kundenservice Center weiter verbessert werden kann, um Kundinnen und Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten", heißt es. Über dieses Vorhaben hatten die Nürnberger Nachrichten als erstes berichtet.

Datenschutzskandal und Behinderung der Betriebsrats-Arbeit

Die Modekette H&M war in der Vergangenheit in Nürnberg mehrmals negativ in die Schlagzeilen geraten. Bei einem Datenschutzskandal im Jahr 2019 wurden private und persönliche Daten der Mitarbeitenden gesammelt. Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz verhängte deshalb ein Bußgeld von mehr als 35 Millionen Euro gegen die Modekette. Weiterhin hatte der Betriebsrat der Filiale in der Nürnberger Karolinenstraße Strafanzeige gegen das eigene Unternehmen wegen Betriebsratsbehinderung gestellt.

Im Falle des Datenschutzskandals hatte es neben dem Bußgeld aber auch ein Lob des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten gegeben: "Ausdrücklich positiv ist das Bemühen der Konzernleitung zu bewerten, die Betroffenen vor Ort zu entschädigen und das Vertrauen in das Unternehmen als Arbeitgeber wiederherzustellen."

Wie es mit dem geplanten Verkauf des Servicecenters nun weitergeht, bleibt abzuwarten.