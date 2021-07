Modebranche: Digitale Fashion Week setzt auf Nachhaltigkeit

Die Corona-Pandemie hat die Modebranche hart getroffen. Viele Geschäfte mussten monatelang schließen. Große Konzerne hatten mit deutlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen. Die Adler Modemärkte mit Hauptsitz in Haibach im Landkreis Aschaffenburg mussten gar Insolvenz anmelden.

Auch bei der am Montag eröffneten Frankfurt Fashion Week (FFW) macht sich Corona bemerkbar. Denn die Messe läuft virtuell. "Wir haben die Krise als Chance genutzt", sagte Anita Tillmann, Geschäftsführerin des Veranstalters Premium Group. So soll das digitale Format auch bei künftigen Ausgaben ergänzend bestehen bleiben: "Die Zukunft der Messe ist hybrid."

Mode-Messe mit Ursula von der Leyen

Ihren Fokus legt die Fashion Week - jetzt und bei künftigen Ausgaben - auf das Thema Nachhaltigkeit. "Unser Anspruch ist radikal zukunftsweisend", sagte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt.

Dabei geht es um moderne Ressourceneffizienz in der Modebranche. Aus dem "FFW Studio" werden bis Freitag Panels, Workshops und Showcases weltweit übertragen. Zugeschaltet ist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Dienstag die Konferenz "The New European Bauhaus – Werkstatt der Zukunft" eröffnet. Einen Tag später wird in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen der "SDG Summit" präsentiert.

Messeplatz Frankfurt statt Berlin

Immerhin gibt es aber auch etwas Mode zu sehen. So nutzen regionale Designer die Fashion Week, um ihre Arbeit an verschiedenen Orten in der Stadt zu präsentieren. Vor einem Jahr war überraschend bekannt geworden, dass Berlin mehrere Modemessen an Frankfurt verliert. Die Premiere am Main haben sich die Macher allerdings ganz anders vorgestellt. Die Messen Premium, Seek, Neonyt und The Ground werden jetzt voraussichtlich erstmals im Januar 2022 in Frankfurt stattfinden.