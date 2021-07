Mobilitätsdienstleister: Eine App für alles

Man kennt sie hauptsächlich in Großstädten: Apps, wie "Free Now", "Share Now" oder eben Uber, der große internationale Konkurrent. "Free Now" wird von den Autokonzernen BMW und Daimler gemeinsam betrieben und war ursprünglich aus mehreren europäischen Taxivermittlungs-Apps hervorgegangen. Jetzt wollen beide Konzerne ihre Angebote noch einmal bündeln und Carsharing auch in die "Free Now"-App integrieren.

Zentrale Plattform für verschiedene Mobilitätsdienste

In einer einzigen App sollen künftig verschiedene Mobilitätsdienste angeboten werden, von der Fahrgemeinschaft bis zur bestellten Fahrt. In Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien soll das Carsharing-Angebot "Share Now" künftig auch in der "Free Now"-App zu finden sein. "Free Now" bietet seinen Service bereit in über 100 Städten europaweit an, in Deutschland fahren nach eigenen Angaben rund 100.000 Fahrer für die App.

Umkämpfter Weltmarkt der Mobilität

Verschiedene Mobilitätsdienste unter einem Dach: Am Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität in Kempten begrüßt man diesen Schritt. Institutsleiter Bernhard Schick zufolge kommen die Autohersteller und Mobilitätsanbieter gar nicht drum herum, sich zusammenzuschließen. Zu umkämpft sei der Weltmarkt. "Einer allein kann das nicht stemmen", so Schick, dessen Institut zur Hochschule Kempten gehört.

Die Plattformen müssen eine breite Wirkung entfalten, um gegen Konkurrenten wie dem amerikanischen Dienstleister "Uber" und weitere bestehen zu können. Jetzt gehe es darum, möglichst schnell viele Kunden zu gewinnen für eine weltweite Durchschlagskraft auf dem Mobilitätsmarkt. Auf lange Sicht wünscht sich Bernhard Schick, dass noch weitere Mobilitätsdienste fusionieren. Es sei sinnvoll, in einer App nicht nur Autodienste buchen zu können, sondern auch E-Scooter oder Bahnverbindungen. Das fördere auch die Akzeptanz unter den Nutzern dieser Dienste, so Schick.