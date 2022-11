Mobilfunk-Test: Telekom bietet besten Handyempfang

Deutschlands Handynetze werden besser, auch wenn es dem Bundesnetzagentur zufolge noch viele 4G-Funklöcher gibt, wie es Anfang der Woche hieß. Wie es um die Netze der drei großen Anbieter Telekom, Vodafone und O2 bestellt ist, das zeigt auch ein aktueller Test der Computerzeitschrift "Chip", die bundesweit zahlreiche Messungen durchgeführt hat.

Keine Veränderung bei der Reihenfolge

Die Deutsche Telekom bleibt auch bei diesem Test Sieger, zum mittlerweile elften Mal in Folge. Allerdings holt die Konkurrenz auf. So bekam das Netz des Bonner Konzerns wie beim letzten Test vor drei Jahren die Note 1,3, dicht gefolgt von Vodafone mit einer Note von 1,4.

Auf dem dritten Platz bleibt zwar O2 mit der Note 1,7. Immerhin hat sich die Telefonica mit ihrem Netz O2 gegenüber dem letzten Test damit aber deutlich verbessert, gerade bei der Netzabdeckung im ländlichen Bereich. Man merke, dass die Konzerne viel Geld investierten. Die Reihenfolge müsse nicht auf Jahre festgeschrieben sein, erklärt Testleiter Wolfgang Pauler von "Chip".

In ländlichen Gebieten sind Netze besser geworden

Im Schnitt reichten die Geschwindigkeiten unter schlechten Netzbedingungen selbst für anspruchsvolle Aufgaben aus, so das Fazit der Tester. Die LTE-Verfügbarkeit hat sich hier auf 99 Prozent bis nahezu 100 Prozent verbessert. In der Stadt München liegen sogar O2 und Vodafone mittlerweile gleich auf, an der ersten Stelle bleibt knapp die Deutsche Telekom. Aber auch in ländlichen Gebieten sind die Netze besser geworden. Vor allem O2 hat hier deutlich zugelegt mit einer LTE-Verfügbarkeit von 97 Prozent. Damit liegt das Unternehmen mit seinem Mobilfunknetz nur noch knapp hinter Vodafone und Telekom mit 97,6 beziehungsweise 98,7 Prozent.

Zum Artikel: "Bau von Mobilfunkmasten in Bayern künftig teils ohne Genehmigung"

In Großstädten ist Versorgung mit neuem Standard teils recht ordentlich

Daneben läuft auch der 5G-Ausbau auf vollen Touren, wie die Tester feststellten. Gerade in den deutschen Großstädten ist die Versorgung mit dem neuen Standard schon zum Teil recht ordentlich, je nach Anbieter gibt es allerdings große Unterschiede. Die Telekom hat in den getesteten Metropolen Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München immer eine Abdeckung zwischen 60 und 80 Prozent. O2 liegt hier vor der Vodafone und in München gar vor der Telekom mit einer Abdeckung von 89 Prozent. Zusammen mit "Netcheck" haben die Tester zigtausende Kilometer mit entsprechenden Messgeräten in Autos, Zügen und zu Fuß in Innenstädten zurückgelegt.

Bahn bleibt "größte Baustelle"

Als die größte Baustelle werden die Mobilfunknetze bei der Bahn bezeichnet. So hat sich bei der Netzqualität bei der Bahn im Vergleich zum letzten Test nichts getan - im Gegenteil, einige Werten seien sogar schlechter geworden. Die Rede ist hier unter anderem von einer schlechten Sprachqualität bei Telefonaten. Das Netz in den Zügen sei einfach wirklich ziemlich schlecht, meint Pauler, auch im Vergleich zum Ausland. Da sehe man durchaus auch, dass man im Zug eine bessere Netz Qualität erreichen könne. Der "Chip"-Testleiter verweist auf die Schweiz und Österreich. Dort führen die Tester eigene Untersuchungen durch.