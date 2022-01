Mobilfunk: 5G als Gefahr für die Luftfahrt?

In Deutschland gibt es seit dem vergangenen Jahr Sendemasten für den neuen Mobilfunkstandard 5G. In den USA wurden erst heute die ersten Masten in Betrieb genommen. Dagegen wehren sich die US-Fluggesellschaften. Sie befürchten, dass Flugzeuge in der Nähe von Airports gestört werden könnten. In Deutschland sieht man die Sache deutlich entspannter.

Europäische Luftfahrt sieht keine Gefahr für landende Flugzeuge

Anders als in den USA bestehen in der europäischen Luftfahrt keine Sorgen, dass der neue Mobilfunkstandard 5G zu einer potentiellen Gefahr für landende Flugzeuge werden könnte. Der Grund: In Europa und den USA nutzen Mobilfunkanbieter unterschiedliche Frequenzbereiche.

In den USA liegen die Frequenzen alle oberhalb von 3,7 Gigahertz und rücken teilweise nahe an die 4,2 Gigahertz heran, die in Höhenmessern genutzt werden. Die US-Luftfahrtbehörde FAA befürchtet, dass es deswegen sogenannte Interferenzen geben könnte. Das bedeutet: Der Mobilfunk könnte die Höhenmessung der Flieger überlagern und stören.

Europäische Mobilfunkanbieter nutzen andere Frequenzbereiche als USA

Von europäischen Behörden gibt es keine solchen Warnungen, und auch an deutschen Airports wie dem Münchner Flughafen sieht man keine Risiken. Hierzulande läuft der 5G-Datenverkehr überwiegend im Bereich um die 3,4 bis 3,6 Gigahertz. Damit sei ein großer Sicherheitsabstand zu den Frequenzen gewährleistet, mit denen ein Höhenmesser im Flugzeug arbeitet, so ein Sprecher von Telefónica o2 auf Nachfrage.