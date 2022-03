Mobiles Röntgen: Nürnberger Firma ist weltweiter Marktführer

Seit mehr als 50 Jahren produziert die Nürnberger Firma "Ziehm Imaging" mobile Röntgengeräte, sogenannte C-Bögen. Mit diesen können Ärztinnen und Ärzte während einer Operation aufschlussgebende Bilder erstellen. Die C-Bögen aus der Frankenmetropole sind weltweit im Einsatz.

C-Bögen hilfreich bei Operationen

Ein Blick in den Showroom von "Ziehm Imaging": Leise surrt der Schwenkarm des Röntgengeräts, während er sich bewegt. Das große C des Apparats hat keine Mühe, verschiedene Positionen rund um den OP-Tisch einzunehmen. Normalerweise liegt hier ein Patient oder eine Patientin und das medizinische Personal hätte jetzt die Möglichkeit, viele verschiedene Röntgenaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln zu machen.

Mittels Joystick steuert der Vorstand des Unternehmens, Klaus Hörndler, das Gerät, das aufgrund seiner Form auch C-Bogen genannt wird. Auf mehreren Bildschirmen kann das Fachpersonal die Echtzeit-Aufnahmen analysieren, erklärt er. So ein Setting wie hier werde zum Beispiel in der Gefäßchirurgie eingesetzt, sagt Hörndler. Allerdings handelt es sich dabei um kein günstiges Unterfangen. Mehrere hunderttausend Euro kann so ein C-Bogen kosten.

Nürnberger Firma ist weltweit Marktführer

Besonders stolz sind Klaus Hörndler und seine Mitarbeitenden auf die Entwicklung des ersten volldigitalen C-Bogens, den das Unternehmen 2006 auf den Markt gebracht hat. Genauso wichtig wie die Herstellung der Geräte sei die Forschung und Entwicklung in der 50-Jährigen Firmengeschichte, erzählt er.

Zusammen mit Herstellern wie Siemens oder General Electric sei man weltweit führend beim Verkauf von C-Bögen. Mit den neuesten Geräten können auch 180-Grad-3D-Aufnahmen von Patienten gemacht werden. "Ein Scan fährt um den Patienten herum. Das dauert circa 40 Sekunden", sagt der Vorstand. Haupteinsatzgebiete sind zum Beispiel die Operationssäle in Krankenhäusern. Da der C-Bogen Rollen hat, ist er besonders mobil und kann problemlos von Raum zu Raum gebracht werden. Aufgrund dieser Mobilität werden die C-Bögen unter anderem auch bei der Bundeswehr eingesetzt.

Eingesetzt in der Gefäßchirugie, Orthopädie oder Kardiologie

Auch am Universitätsklinikum in Leipzig werden die C-Bögen des fränkischen Herstellers verwendet. Oberarzt Jan-Sven Gilbert Jarvers von der Leipziger Uniklinik kann sich die Arbeit ohne die Geräte gar nicht mehr vorstellen. Dass man heute in der Lage sei, während der OP in Echtzeit zu überprüfen, ob der Eingriff richtig vorgenommen wird, sei ein großer Fortschritt in der Medizin. Zum Beispiel bei Operationen an der Wirbelsäule kämen die Geräte zum Einsatz: "Immer wenn wir irgendwelche Implantate einbringen oder irgendetwas ändern am Patienten, haben wir den Vorteil mit dem C-Bogen zu schauen, ob das eben richtig ist."

Mobile Röntgengeräte: Fertigung in Nürnberg

Hergestellt werden die C-Bögen, die es in verschiedenen Varianten gibt, nach wie vor in Nürnberg. Dafür gibt es einen Grund erzählt Frank Müller, Chef der Produktion bei "Ziehm Imaging". Denn für die Fertigung brauche man gut geschultes Personal, davon finde man in der Region einiges – zum Beispiel im Medical Valley oder an den Universitäten und Fachhochschulen. Auch die Zulieferfirmen kämen teilweise aus der Region, teilweise aber auch aus dem Rest von Deutschland.

Gestiegene Nachfrage in der Corona-Krise

Rund 500 Mitarbeitende sind am Standort in Nürnberg-Langwasser beschäftigt und produzieren etwa 1.300 Geräte pro Jahr. Ein großer Teil davon wird ins Ausland geliefert. Weitere Standorte hat das Unternehmen zum Beispiel in China, Brasilien oder den USA. Trotz Corona sei das Geschäft gut gelaufen, die Nachfrage sei sogar leicht gestiegen, erzählt Müller. Dennoch, die Konkurrenz gerade in Asien werde größer und auch bei der Materialbeschaffung gebe es durch Corona Schwierigkeiten. Bisher habe man das alles aber gut im Griff, sagt der Chef der Produktion bei "Ziehm Imaging".

Im Juli feiert das Unternehmen offiziell sein 50-jähriges Bestehen. Bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" können dann auch Interessierte Einblicke in die moderne Röntgentechnologie bekommen.