Mobiles Arbeiten im Ausland: Was ist alles möglich?

Auf dem Balkon eines Hotels unweit des Strandes sitzt Manuela vor ihrem PC und arbeitet an einer Präsentation, die sie im Laufe des Nachmittags per Videokonferenz halten wird. Normalerweise macht sie das in ihrem Homeoffice in Rosenheim. Aber gerade ist sie auf Mallorca.

Am Feierabend an die Strandpromenade

An den Urlaub hat sie zwei Wochen drangehängt, um Arbeit und südliches Flair miteinander zu verbinden. Und es funktioniert, sehr gut sogar: Wenn ihre Gedanken stocken, macht sie eine kleine Pause, lässt den Blick in die Ferne schweifen, verfolgt das Auf und Ab der Wellen, um sich dann wieder der Arbeit zu widmen. Am Feierabend kühlt sie sich im Meer ab und holt sich an der Hafenpromenade ein Eis.

Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Wunderbar! Schön wär’s - aber von wegen: "Aus arbeitsrechtlichen, datenschutzrechtlichen, steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Gründen können wir unseren Mitarbeitenden das mobile Arbeiten im Ausland nicht erlauben." So oder so ähnlich reagieren viele Arbeitgeber, wenn Mitarbeitende darum bitten, ihr Homeoffice für einige Zeit ins Ausland verlegen zu dürfen.

Aber können Arbeitgeber das überhaupt verbieten? Oder, noch grundsätzlicher: Geht es die Arbeitgeber überhaupt etwas an, wo man arbeitet, solange man gut arbeitet? Nachgefragt bei Kara Preedy, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie sagt: "Es geht den Arbeitgeber etwas an, weil er im Zweifel mit haftet. So einfach."

Mehrere Aspekte sind zu beachten

Der Arbeitgeber ist dafür zuständig, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Und bei diesen Vorschriften müssten eben diverse Aspekte beachtet werden, erklärt die Fachanwältin, die in den vergangenen zwei Jahren sehr viele Unternehmen in Sachen mobiles Arbeiten im Ausland beraten hat: "Der Arbeitgeber führt hier Sozialversicherungsbeiträge und Steuern ab und ist auch für den Datenschutz zuständig. Und wenn sich durch das Arbeiten im Ausland eine Änderung ergibt, muss der Arbeitgeber das umsetzen. Und dafür muss er wissen, was er tut und was er tun muss, um da einfach nur Verantwortung und Haftung auszuschließen."

Da die Arbeitgeber verständlicherweise Schwierigkeiten ausschließen wollen, verbieten viele "sicherheitshalber" prinzipiell das mobile Arbeiten im Ausland. Dabei wäre das gar nicht nötig. Denn die Hürden, die zahlreiche Unternehmen fürchten, sind oft niedriger als gedacht - auch wenn das Ganze auf den ersten Blick ziemlich kompliziert aussieht.

Arbeitserlaubnis, Sozialversicherung, Steuern, Datenschutz

"Am Ende sind es vier Themenkomplexe, auf die es dann ankommt", so Expertin Preedy. "Wir haben einmal die Frage Arbeitserlaubnis. Dann haben wir die Frage Sozialversicherungsrecht, dann haben wir das Thema Steuern. Und dann haben wir wie immer eigentlich das Thema Datenschutz."

Arbeitserlaubnis, Sozialversicherungsrecht, Steuern und Datenschutz: Das klingt ziemlich aufwändig – kein Wunder, dass ein Arbeitgeber davor zurückschreckt, sich damit zu beschäftigen, nur weil ein Mitarbeiter an seinen Mallorca-Urlaub zwei Arbeitswochen dranhängen möchte. Aber Kara Preedy beschwichtigt: "Es hängt auch von dem Land ab. Also wenn ich innerhalb der EU bleibe, dann geht es vor allen Dingen darum, die sogenannte A1-Bescheinigung anzufordern."

Die A1-Bescheinigung ist elementar wichtig

Die A1-Bescheinigung scheint der Dreh- und Angelpunkt zu sein. Egal, mit wem man spricht und wie der Aufenthalt im Ausland aussehen soll – ohne die A1-Bescheinigung läuft nichts. Sie regelt, welches Sozialversicherungsrecht für den Arbeitnehmer gilt. "Grundsätzlich ist man sozialversicherungspflichtig an dem Ort, an dem man auch arbeitet", sagt Preedy. "Das ist natürlich, wenn ich da nur kurz oder vorübergehend tätig bin, nicht besonders sinnvoll, denn ich will ja eigentlich in der deutschen Sozialversicherung bleiben. Und das ist auch möglich."

Und zwar, indem der Arbeitgeber bei der Krankenkasse des Mitarbeiters die A1-Bescheinigung beantragt. Das ist ein Formular, das kann man online ausfüllen. Das klingt einfach und ist es auch - gilt aber zuerst einmal nur für diejenigen, die ausnahmsweise mal ein, zwei Wochen im europäischen Ausland arbeiten möchten - zum Beispiel direkt im Anschluss an den Urlaub.

Kann man auch regelmäßig vom Ausland aus arbeiten?

Was aber, wenn man regelmäßig im Ausland mobil arbeiten möchte? Zum Beispiel, weil die Lebensgefährtin dort wohnt? Wie sieht es da mit der Sozialversicherung aus?

Grundsätzlich ist auch das kein Problem.

"Am Ende hat die EU tatsächlich eine Verordnung erlassen, die genau einen solchen Fall regelt: Was passiert eigentlich, wenn jemand regelmäßig in zwei Mitgliedsstaaten tätig ist? Und am Ende ist die Lösung so, dass jemand in seinem Wohnsitz-Staat sozialversicherungspflichtig bleibt, wenn er da mindestens 25 Prozent seiner Arbeitszeit auch arbeitet. Das heißt eine Woche pro Monat." Kara Preedy

Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann steht der A1-Bescheinigung nichts im Weg. Von dieser A1-Bescheinigung gibt es übrigens mehrere Varianten. Auch hier gilt: Der Arbeitgeber muss sie beantragen. Diesmal aber bei der sogenannten "DVKA", der "Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland". Welche konkrete A1-Bescheinigung auszufüllen ist, wird auf der Homepage der DVKA erklärt.

Keine unüberwindbaren Hürden

Ein paar an den Urlaub angehängte Arbeitswochen auf Mallorca – da scheint es also rechtlich prinzipiell keine Problem zu geben. Das Gleiche gilt für alle, die regelmäßig in der EU mobil arbeiten möchten, oder auch im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz. Allerdings immer unter der Bedingung, dass man selbst EU-Bürger ist. Und natürlich immer nur unter der Bedingung, dass der Arbeitgeber nichts dagegen hat. Aber warum sollte er nach all diesen Infos etwas dagegen haben? Da wären noch andere Gründe - neben der Sozialversicherung: Arbeitsrecht, Datenschutzrecht, Steuerrecht.

Aber auch hier zeigt sich, dass es innerhalb der EU keine nennenswerten Hürden gibt. Da wäre erstens das Arbeitsrecht. Fachanwältin Kara Preedy sagt: "Es ist so, dass ich im Arbeitsvertrag das anwendbare Recht grundsätzlich festlegen kann."

Das heißt, arbeitsrechtlich ist das Ganze erst mal unproblematisch. Sollte zusätzlich auch lokales Recht zur Anwendung kommen, also das Recht des Landes, in dem man mobil arbeitet, sind hier keine Konfliktfälle zu erwarten. Fachfrau Preedy sieht für den Arbeitgeber keine nennenswerten Probleme: "Aus Deutschland werden wir kaum Probleme haben, unsere Schutzniveau ist sehr, sehr hoch, was die rechtlichen Regelungen angeht."

Gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen?

Dann gibt es noch das Steuerrecht: Lässt man Spezialfälle außer Acht – zum Beispiel, dass man im Ausland eine Betriebsstätte aufmacht – dann geht es hier vor allem um eine Frage: Gibt es zwischen Deutschland und dem Land, in dem ich mobil arbeiten möchte, ein Doppelbesteuerungsabkommen? Wenn das so ist – und für gewöhnlich ist das innerhalb der EU so – dann..."ist es in der Regel so, dass keine Steuerpflicht im Ausland anfällt, wenn ich weniger oder nicht mehr als 183 Tage in diesem zweiten Land bin. Das heißt, da sind sie bei einem knappen halben Jahr", wie Kara Preedy skizziert.

Und dann wäre da noch ein letzter Punkt. Der Datenschutz. Aber auch der ist keine Hürde - jedenfalls nicht in jedem Fall.

"Wenn ich innerhalb der EU Daten transferiere, dann ist das in Ordnung. Wenn ich in einem Land mit angemessenem Datenschutzniveau bin, dann ist es auch in Ordnung." Kara Preedy

Homeoffice im Ausland scheint grundsätzlich also leichter zu sein als gedacht - wenn man als EU-Bürger innerhalb der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz arbeiten möchte. Jeder, der seinen mobilen Arbeitsplatz in ein anderes Land verlegen möchte, muss mit mehr Unwägbarkeiten rechnen – und sollte genau nachfragen. Nachfragen sollte man übrigens in jedem Fall. Es lohnt sich.

Denn dann kann man vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich mit dem Blick aufs Meer die anstehende Videokonferenz vorbereiten.