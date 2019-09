Jetzt beginnt der Endspurt: Auch wenn heute offiziell das neue Ausbildungsjahr beginnt, können die Jugendlichen in vielen Unternehmen noch bis Ende des Jahres eine Lehre beginnen. Darauf weisen IHKs und Handwerkskammern hin. So gebe es auf den Internetseiten der bayerischen Handwerkskammern Lehrstellenbörsen, die einen Überblick über freie Plätze in der Region geben, heißt es beim Bayerischen Handwerkstag.

Viele unbesetzte Ausbildungsplätze: Kammern trotzdem zufrieden

Obwohl auch dieses Jahr wieder viele Plätze frei bleiben werden, sind die Kammern mit den Zahlen zufrieden. So beginnen fast 48.200 Jugendliche eine Ausbildung in IHK-Berufen. Im vergangenen Jahr waren etwa genau so viele.

"Die Entwicklung ist stabil, weil unsere Betriebe angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels alle Register ziehen, um ihre Lehrstellen zu besetzen und um selbst ihren Nachwuchs ausbilden zu können." Eberhard Sasse, Präsident Bayerischer Industrie- und Handelskammertag

Handwerk verzeichnet weniger Lehrverträge als vor einem Jahr

In den Handwerksbetrieben im Freistaat beginnen fast 22.600 junge Leute eine Ausbildung. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von 2,2 Prozent. Es sei wichtig für den Wirtschaftsbereich, dass sich wieder so viele junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden hätten, sagt der Präsident des Bayerischen Handwerkstages, Franz Xaver Peteranderl.

Lebensmittel-Handwerk sucht weiter Azubis

Er rät den Jugendlichen, sich auch in den kommenden Monaten für eine Ausbildung zu bewerben. Die Unternehmen müssten aktiv werden und in der Region für sich werben, um Jugendliche auf sich aufmerksam zu machen.

"Die Branchen, die die größten Probleme haben, sind die Lebensmittelhandwerke Bäcker, Metzger, die vor allem für Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer ihre Stellen kaum besetzen können. Auch für die Backstube oder die Wurstküche schaut es in einigen Regionen sehr sehr schlecht aus." Franz Xaver Peteranderl, Bayerischer Handwerkspräsident

Gewerkschaft kritisiert Arbeitsbedingungen - Wirtschaft hält dagegen

Angesichts der hohen Zahl an unbesetzten Lehrstellen nimmt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern die Betriebe in die Pflicht. Viele Unternehmen missbrauchten ihre Azubis als billige Arbeitskräfte. Bei solchen Arbeitsbedingungen sei es nicht verwunderlich, wenn Lehrlinge ihre Ausbildung abbrechen und Bewerbungen ausbleiben.

"Über den Fachkräftemangel jammern und gleichzeitig Lehrlinge und solche, die es werden wollen, mit schlechten Arbeitsbedingungen vergraulen – das passt nicht zusammen." Matthias Jena, Vorsitzender DGB Bayern

BIHK-Präsident Eberhard Sasse betont hingegen, dass die Azubis im Freistaat mit der betrieblichen Ausbildung unter dem Strich sehr zufrieden seien. Laut einer Umfrage aus dem Frühsommer unter allen Auszubildenden im IHK-Bereich hätten die Jugendlichen den Betrieben auf einer Skala von eins bis fünf eine glatte Zwei gegeben.

Männer und Frauen lieben unterschiedliche Ausbildungsberufe

Erst vor wenigen Tagen hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben, welche Handwerksberufe bei den Jugendlichen besonders beliebt sind. Spitzenreiter bei den Männern war dabei die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, mit über 20.000 abgeschlossenen Verträgen bundesweit. Bei den Frauen war die Friseurin besonders beliebt, hier haben 7.100 eine Lehre begonnen. Umgekehrt haben sich gerade einmal 2.500 Männer für eine Friseur-Ausbildung entschieden und nur 830 Frauen für eine Lehre zur KfZ-Mechatronikerin.

Lehrstellen und Azubis passen oft nicht zusammen

Viele Unternehmen suchen noch - viele Azubis ebenfalls. Obwohl es mehr Stellen als Interessenten gibt, werden viele Jugendliche leer ausgehen. Denn Ort und Jobwunsch passen oft nicht zusammen. Wer sich in Oberfranken für eine Ausbildung zum Fotografen interessiert, kann mit einer Ausbildungsstelle zum KFZ-Mechatroniker in Schwaben nicht viel anfangen.