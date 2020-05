Mittelstand klagt an: Corona-Fördergelder ungerecht verteilt

Sonderregeln für Start-ups und Selbstständige

Immer mehr Stimmen aus dem Mittelstand kritisieren die Strategie der Staatsregierung: Corona-Fördermittel würden viel zu ungerecht verteilt, die individuelle Situation von Unternehmen nicht berücksichtigt. Einer der Kritiker ist Ingolf Brauner, Präsident der Vereinigung der selbständigen und mittelständischen Unternehmer in Bayern.

"Zum Beispiel Start-ups, die zuletzt viel investiert haben und deshalb kaum Gewinne geschrieben haben, bekommen jetzt nichts, obwohl sie es am meisten brauchen." Ingolf Brauner, Präsident der Vereinigung der selbständigen und mittelständischen Unternehmer in Bayern e.V.

Brauner fordert, dass bei Start-ups auf eine rückwirkende Ertragsprüfung verzichtet werden soll. Vielmehr müsse der Business-Plan zur Entscheidungsfindung über Corona-Hilfen herangezogen werden.

Auch Solo-Selbstständige bräuchten mehr Unterstützung. Die hätten zwar kaum Betriebskosten, ihre Lebenshaltungskosten liefen aber trotzdem weiter, sagt Brauner. Im Ernstfall müssten sie Arbeitslosengeld II beziehungsweise Hartz IV beantragen. Dies könne aber zu eine geschäftsschädigenden Stigmatisierung führen.

"Gastronomie und Kunst brauchen Geld viel dringender"

Die Augsburger Unternehmerin Sina Trinkwalder hat auf Subventionen verzichtet. Mit ihrer mittelständischen Textilfirma stieg sie in den vergangenen Wochen in die Maskenproduktion ein. Für ihren Betrieb hat sie über Jahre Rücklagen aufgebaut, die ihr jetzt in der Krise helfen. Warum andere Unternehmen nicht ähnlich gehandelt haben, kann sie nicht nachvollziehen.

"Wir hatten jetzt zehn fette Jahre. Da hätte man Geld zurücklegen müssen." Sina Trinkwalder, Unternehmerin in Augsburg

Mit ihrer Kritik zielt die Unternehmerin vor allem auf die Automobilindustrie. Die Branche habe schon lange Misswirtschaft betrieben, sagt Trinkwalder - "der können wir nicht alle zehn Jahre eine Abwrackprämie in den Rachen werfen." Das Geld werde für Gastronomie, Kultur und Kunst viel dringender gebraucht. Zahlreiche mittelständische Firmeninhaber sehen dies genauso.