Mittelstand befürchtet weitere Verschärfung der Corona-Krise

Jeder zweite Mittelständler hat laut der staatlichen KfW-Förderbank mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, deren Ende nicht absehbar sei. Im nächsten Jahr rechneten die kleinen und mittleren Unternehmen wegen der Corona-Krise erneut mit einem Umsatzeinbruch, der zuletzt sechs Prozent betrug. Bei Kleinbetrieben gehe die Krise auch verstärkt an die Substanz, das heißt, das Eigenkapital werde zum Teil aufgebraucht.

Investitionen oft drastisch heruntergefahren

Von der Hausbank ist in solchen Fällen nicht viel zu erwarten, weil die Institute der KfW zufolge ihre Kreditbedingungen zuletzt verschärft hätten. Das Volumen der Firmenkredite hat sich seit Corona glatt halbiert. Das führt die Förderbank aber vor allem auf die sinkende Nachfrage seitens der Unternehmen zurück. Viele hätten ihre Investitionen drastisch heruntergefahren.

Renditen überwiegend stabil

Insgesamt reagiere der Mittelstand sehr flexibel und habe zum Beispiel den Vertrieb in der Pandemie stark umgestellt auf den Onlinehandel. So seien selbst die Renditen überwiegend stabil geblieben. Neben den Kleinbetrieben sind vor allem Großunternehmen stark betroffen, die sich nicht so gut anpassen konnten an die neue Situation.