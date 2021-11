Mittelfranken braucht mehr Azubis

Die Verantwortlichen der IHK Mittelfranken blicken ernüchtert auf die Zahlen des Ausbildungsjahres 2020/21. Die Coronapandemie hat dem Ausbildungsmarkt im zweiten Jahr in Folge stark zugesetzt. 4.970 gemeldete Berufsausbildungsstellen bedeuten einen Rückgang um 324. Besonders drastisch ist aber der Schwund an Bewerberinnen und Bewerbern. Während sich im vergangenen Jahr noch 4.527 Ausbildungswillige auf eine Stelle beworben haben, waren es dieses Jahr 678 Menschen weniger. Das ist der niedrigste Stand seit 2009. "Die Ausbildungsbetriebe suchen noch dringend Nachwuchs. Ausbildungsplätze sind schlichtweg unbesetzt, weil keine Bewerbungen eingegangen sind", sagt Stefan Kastner, Leiter des Geschäftsbereichs Berufsbildung. Die Besetzungsquote ging um sieben Prozentpunkte zurück und liegt aktuell nur noch bei 80 Prozent.

Geschlossene Schulen bremsen Arbeitsagenturen aus

Die Agentur für Arbeit will diesem Trend eigentlich entgegensteuern. Der Berufsberatung und den Jobcentern waren durch die Coronamaßnahmen aber teilweise die Hände gebunden. Geschlossene Schulen prägten weite Teile des Ausbildungsjahres und bescherten der Agentur einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Zwar wurde virtuelle Berufsberatung in Form von telefonischen Sprechstunden und Videoberatung organisiert. Dies könne die persönliche Berufsberatung an den Schulen aber nicht angemessen ersetzen, heißt es von der Agentur.

Fachkräftemangel wird sich künftig noch verstärken

Der Ausfall von Ausbildungsmessen und Praktika habe die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz zusätzlich erschwert und verunsichere die Jugendlichen bei der Planung ihrer Zukunft. Große Sorgen macht der Agentur die Tatsache, dass viele Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können, obwohl die Gesamtzahl der Berufsausbildungsstellen rückgängig ist. "Beide Effekte zusammen verstärken den bereits heute feststellbaren Fachkräftemangel in der Zukunft", erklärt Torsten Brandes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Nürnberg.

Zu viele Studierende, zu wenig Auszubildende

Die Handwerkskammer Mittelfranken bemängelt zudem Trends, die sich bereits vor der Corona-Pandemie abzeichneten. Neben den geburtsschwachen Ausbildungsjahrgängen kritisiert der Abteilungsleiter Berufsbildung, Matthias Braun, dass viele junge Menschen das Studium einer Berufsausbildung vorziehen. Dies führe zu einem Mangel an Azubis und einer hohen Abbruchrate der Studierenden. Dies liege auch daran, dass Handwerksberufe nach wie vor einen schlechten Ruf besäßen – zu unrecht, so Braun.

Technische Berufe sind beliebt

Bei der genauen Betrachtung der verschiedenen Branchen sind deutliche Unterschiede zu erkennen. So gibt es in technischen Berufen wie KFZ-Mechatroniker/in oder Industriemechaniker/in ein Überangebot an Azubis. Im Gegensatz dazu herrscht bei Berufen wie Anlagenmechaniker/in oder Hotelfachfrau/-mann ein hohes Stellenangebot, das die Nachfrage deutlich übersteigt.

Mehr offene Stellen als Bewerber

Ende Oktober gab es in Mittelfranken insgesamt 744 offene Ausbildungsstellen, vor allem in Bereichen, die von der Pandemie besonders getroffen waren. Demgegenüber standen 188 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber. Die Arbeitsagentur Nürnberg und die Jobcenter versuchen nun, auch diesen Jugendlichen noch eine passende Ausbildungsstelle zu vermitteln. "Auch für Ausbildungs- und Studienabbrecherinnen und -abbrecher bieten sich gute Chancen", zeigt sich Peter Preißinger, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Nürnberg, optimistisch.