"Mittelbayerische Zeitung": Riese mit unerwarteter Konkurrenz

Auf dem bayerischen Zeitungsmarkt entsteht ein neuer Riese. Die Verlagsgruppe der Passauer Neuen Presse will die Mittelbayerische Zeitung übernehmen. Das könnte Folgen für Arbeitsbedingungen und Pressevielfalt haben. Konkurrenten greifen aber bereits an.

Es ist Ende Juli, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mittelbayerischen Zeitung von einer E-Mail überrascht werden. Fast gleichzeitig geht eine Pressemitteilung der Verlagsgruppe Passau online: "Die Verlegerfamilien Esser und Diekmann haben sich auf den Übergang der Unternehmensgruppe Mittelbayerischer Verlag in die Verlagsgruppe Passau geeinigt und stärken dadurch den Medienstandort Ostbayern."

Knapp 350.000 Tageszeitungen

Was hier entsteht ist ein neuer Medien-Riese. Passauer Neue Presse (PNP), Mittelbayerische Zeitung (MZ) und der bereits 2017 übernommene Donaukurier in Ingolstadt kommen künftig zusammen auf eine verkaufte Gesamtauflage von knapp 350.000 Tageszeitungen – mehr als die Süddeutsche Zeitung. Beide Verlage wollen sich nicht weiter zur Übernahme äußern. Das Bundeskartellamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Doch ein Stopp der Übernahme ist unwahrscheinlich.

"Wechselbad der Gefühle" bei Mitarbeitenden

Für die Mitarbeitenden der Mittelbayerischen Zeitung kam die Nachricht trotz immer wieder kursierender Gerüchte überraschend. Teilweise sind sie verärgert, weil der Schritt nur per Mail kommuniziert wurde. Andere zeigen aber auch Verständnis für den Verkauf durch die Verlegerfamilie, in der offenbar kein Nachfolger gefunden werden konnte. Auch Michael Busch vom Bayerischen Journalistenverband (BJV) hat ein gemischtes Stimmungsbild wahrgenommen. "Es gibt tatsächlich Kollegen, die durchaus froh sind, bei dem großen Spieler PNP mit dabei zu sein und damit eine Sicherheit empfindet. Wir haben genauso gut Kollegen, die eher Befürchtungen haben, dass die Mittelbayerische ausgeräumt wird, oder zu sehr der PNP angepasst wird", sagt Busch. Momentan nehme er ein Wechselbad der Gefühle war.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müsse die Übernahme nicht von vorne herein schlecht sein sagt Busch, doch er betont auch kritische Punkte. "Wir sehen, dass bereits durchaus prekäre Arbeitsverhältnisse in der PNP existieren. Dort gibt es keinen Tarifvertrag, anständige Bezahlung sieht anders aus und auch bei den Überstunden gibt es Fragen. Unsere Befürchtungen sind, dass eben diese Standards, die in der PNP gelten, die Mittelbayerische auch erreichen werden", sagt der Vorstandsvorsitzende des BJV.

Konkurrent greift in Regensburg an

Eine weitere Sorge: Durch die Übernahme geht wieder ein Stück Pressevielfalt in Bayern verloren. Doch in diesem Punkt ist zumindest an einer Stelle für den Moment eine gegenteilige Bewegung erkennbar: Unmittelbar nach der Übernahme-Meldung, beschließt Martin Balle, Verleger der Zeitungsgruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung, in Regenburg anzugreifen. Innerhalb weniger Tage bekommt die Mittelbayerische Zeitung durch Balles neue "Regensburger Zeitung" Konkurrenz. "An einem Freitag ist publiziert worden, dass die Zeitung verkauft ist. Wir haben dann innerhalb einer Woche ein Konzept gemacht und Leute abgestellt, Redaktionsräume haben wir ja schon. Und sind dann am Samstag darauf schon erschienen mit der ersten Nummer", sagt Balle.

Für Balle ist es ein Coup. Sein bisher überschaubares Regensburger Büro will er jetzt ausbauen und auch neue Mitarbeiter einstellen. Obwohl Balles Verlagsgruppe bereits im Regensburger Landkreis mit der Donau-Post aktiv ist, galt die unausgesprochene Abmachung, die Stadt der jeweils anderen Verlegerfamilie zu respektieren. Anders als mit den Passauern habe man gute Beziehungen zur Regensburger Verlegerfamilie gepflegt, sagt Balle. "Wenn man so gemeinsam kämpft für die Zeitungen, dann versucht man gut und fair miteinander umzugehen", sagt der Verleger. Doch mit dem Verkauf sei das jetzt vorbei, denn dadurch sei eine völlig neue Marktsituation entstanden. "Wir sagen jetzt schon, dass wir in Regensburg das Heimspiel haben und nicht die Kollegen von der österreichischen Grenze", sagt Balle.

Marktumfeld wird schwieriger

Mit den grenznahmen österreichischen Kollegen meint Balle die PNP und Verlegerin Simone Tucci-Diekmann. Für ihn ist der Standort Regensburg eine Chance. Doch das Marktumfeld hat sich durch die Übernahme für ihn verschlechtert. Durch den Zukauf ist sein Verbreitungsgebiet von Cham bis Landshut nun von Zeitungen der Verlagsgruppe Passau umzingelt. Im Osten und Süden von der PNP, im Norden von der Mittelbayerischen und im Westen vom Donaukurier. Er habe keine Sorge um den Bestand seiner Zeitung, sagt Balle, aber die Marktsituation könne ein so großer Spieler verändern. "Jemand, der so Koloss-artig auftritt, kann im Anzeigenmarkt etwa was das Preisdiktat angeht, die Benchmark verändern und das ist natürlich nicht schön. Deswegen auch die Beschwerde beim Kartellamt."

Balle, der selbst 2014 mit der Übernahme der Münchener Abendzeitung nicht nur positive Schlagzeilen gemacht hat, hofft auf Auflagen für das Anzeigengeschäft des neuen Riesen. Insgesamt geht aber auch er von einer Genehmigung durch das Kartellamt aus. Geht es nach ihm, wird der ostbayerische Zeitungsmarkt aber weiter umkämpft bleiben. Seine Zeitungen – umzingelt von der Konkurrenz aus Passau –stehe keinesfalls zum Verkauf.