Mit Schützenpanzern gegen Wald- und Buschbrände

Die Zahl der großen Busch- und Waldbrände hat in Ländern wie den USA und Kanada in den vergangenen Jahren massiv zugenommen.

Feuerwehrleute häufig in Lebensgefahr

Und immer öfter geraten dabei auch die Feuerwehrleute ins Lebensgefahr, berichten Berufsvereinigungen. Wenn zusätzlich zur Trockenheit noch starker Wind aufkommt, dann können die Einsatzkräfte rasend schnell regelrecht von den Flammen umzingelt werden.

Die australische Regierung hat deswegen ein großes Projekt aufgelegt, um neue Technologien für den Brandfall zu entwickeln.

Umgebauter Schützenpanzer gegen Brände

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat dabei das extremste Konzept vorgelegt. Das Unternehmen will künftig umgebaute Schützenpanzer vom Typ Marder in Brandgebiete schicken. Die bisherige Maschinenkanone wird dabei durch eine Lösch-Anlage ersetzt.

Außerdem sind die 35 Tonnen schweren Panzerfahrzeuge ohne menschliche Besatzung unterwegs. Sie sind mit Kameras gespickt und werden über 5G-Mobilfunk gesteuert. Das Datennetz für die Löschpanzer wird über eine Drohne aufgebaut, die über dem Brandgebiet kreist. Der Fahrer ist also nicht mehr an Bord, sondern arbeitet in sicherer Entfernung. Das können bis zu 100 Kilometer sein, sagte der Projektleiter dem Fachmagazin Europäische Sicherheit und Technik.