Mit der Bahn in den Urlaub – Wie realistisch ist das?

Siegfried Klausmann muss kurz auflachen: Mit der Bahn in den Osterurlaub? Wer jetzt noch nicht gebucht hat, der wird an den Tagen um Ostern keinen Sitzplatz mehr bekommen – da ist sich der Experte sicher. Klausmann leitet das Bahnreise-Büro "Gleisnost" in Freiburg im Breisgau. "Alle relevanten Züge sind um Ostern ausgebucht. Seit zwei Wochen schicken wir jede Anfrage dazu unrecherchiert zurück."

Für Klausmann ist das ein Beleg dafür, dass die Bahn trotz allen Gemurres ein akzeptables Transportmittel sein muss. Sonst würden schließlich nicht so viele Menschen dort ihre Reisen buchen. Wenn er die Gründe gegen das Reisen mit der Bahn hört, hat er sämtliche Gegenargumente sofort parat.

Das Auto ist nur auf den ersten Blick eine gute Alternative zur Bahn

Laut Statistiken verreisen die Deutschen am allerliebsten mit dem eigenen Auto. Und es ist ja auch praktisch: Kofferraum auf, alles rein vom Lenkdrachen bis zum Laufrad, Kinder angeschnallt und los geht’s. Auch Klausmann versteht, dass das gerade für Familien ein sehr gutes Argument ist. Sein Aber ist trotzdem bestechend: "Was hat man denn von der Zeit auf der Autobahn?"

Er plädiert sehr dafür, auch die Reisezeit als Urlaubszeit zu verstehen. Unter Urlaub stellt er sich nicht vor, dass man ständig Gas geben und wieder abbremsen muss, Leute anhupt, ihnen den Vogel zeigt und am Ende völlig entnervt irgendwo ankommt.

Auch das Argument, dass beim Bahnfahren die Entspannung spätestens am Zielbahnhof endet, lässt Klausmann nicht gelten. Schließlich gibt es überall Mietwagen, Anschlusszüge oder private Bekannte, die einen abholen können. Und im Vergleich zu den europäischen Nachbarn sei Deutschland noch ziemlich gut vernetzt.

Zum Artikel: Wie die Bahn aus der Krise kommen will

Der Preis fürs Bahnfahren

Für die Strecke von München nach Berlin und zurück zahlt eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern unter 15 Jahren 600 Euro. Im Vergleich zum Auto ist das unglaublich viel. Und auch Flüge sind oft günstiger als die Bahnpreise. "Aber nur, wenn man am selben Tag bucht wie man losfährt", entgegnet der Reisebüro-Inhaber Klausmann. Wer stattdessen – wie es ja üblich ist – seine Reise frühzeitig plant und möglicherweise sogar etwas flexibel ist bei den Daten, der zahlt in der Regel deutlich weniger. Und schließlich erwarte man ja auch nicht bei einem Flug am selben Tag, dass der zum Sparpreis zu haben ist.

Vergleicht man die Fahrtkosten mit den Benzinpreisen, komme man finanziell zwar oft noch immer teurer weg. Wer sich aber ganz ehrlich macht und noch die echten Betriebskosten fürs Auto und die Kosten für die Umwelt draufschlägt, erkenne schnell, welchen Einfluss das Auto oder das Flugzeug tatsächlich haben, sagt Klausmann. Ein Auto stößt auf 100 Kilometer viermal so viele Treibhausgase aus wie der Zug. Ein Flugzeug sogar sechsmal so viel.

Bahn ist oft schneller als gedacht

Je weiter weg von einem Stadtzentrum das Reiseziel liegt, desto länger dauert es mit der Bahn auch, ehe man ankommt. Gerade bei vielen Umstiegen und langen Wartezeiten – und natürlich noch mit den verhassten Verspätungen – kann die Reisezeit mit der Bahn deutlich länger dauern als mit dem Auto oder gar dem Flugzeug. Siegfried Klausmann stimmt dem durchaus zu – vor allem bei langen Strecken. Das liege auch daran, dass die deutschen Züge im innereuropäischen Vergleich ziemlich langsam fahren.

Innerhalb Deutschlands lässt er das Argument aber nicht so richtig gelten. Laut seiner Beobachtung rechnen Autofahrerinnen und Autofahrer gerne nur die Zeit auf der Autobahn. Dabei sei die Rechnung von Tür zu Tür entscheidend. Und wenn da ein Stau in die Quere kommt, hat das Auto das Rennen schnell verloren. Auch beim Fliegen gilt das, findet Klausmann. Gerade, weil Flughäfen oft sehr weit entfernt vom eigentlichen Stadtkern liegen.

Das Gepäck muss man reduzieren

Bei vielen Menschen, die beispielsweise in den Skiurlauben fahren wollen und entsprechend viel Equipment dabeihaben, ist das tatsächlich der größte Hinderungspunkt, eine Reise mit der Bahn anzutreten, findet der Experte. Da helfe nur, sein Gepäck auf das Nötigste zu reduzieren: Die angefangene Zahnpastatube statt einer neuen, oder nur zwei statt vier Pullovern einpacken. Für Familien gilt zudem, dass jedes Mitglied das eigene Rucksäckchen dabeihaben sollte.

Aber selbst das hat seine Grenzen: Wer noch ein Laufrad, ein Töpfchen und einen Kinderwagen mitnehmen muss, der kommt mit der Bahn schnell an seine Grenzen. Da hilft dann nur, zu improvisieren.

Die Buchung bei der Bahn

Wer mit dem Zug innerhalb Deutschlands verreisen will, kann inzwischen ziemlich leicht buchen. Für Klausmann bedeutet das aber nicht, dass sein Reisebüro Gleisnost nichts mehr zu tun hätte. Sein Spezialgebiet sind Auslandsreisen mit der Bahn. Denn hier funktioniert das Buchungssystem nur bis zu einigen Städten im europäischen Umland. Die Deutsche Bahn schließt Kooperationen mit Partner-Verkehrsunternehmen. Wien, Paris, Kopenhagen, dort überall kann auch über das deutsche System gebucht werden. Wer aber nach Porto, Dublin, Athen oder über den Balkan nach Istanbul fahren will, wird es schwer haben, selbst zu buchen.

Zwar findet Klausmann, wie viele Bahnreisende auch, dass es noch mehr solcher Partnerschaften geben dürfte, er sagt aber auch: "Die Bahn ist kein karitativer Verein. Die haben ein Interesse daran, möglichst viel ihres eigenen Produkts zu verkaufen." Wer also beispielsweise von München nach Verona mit dem Zug fahren möchte, wird am ehesten mit dem ICE nach Frankfurt zum Flughafen geleitet und fliegt dann von dort.

Die logischere Alternative wäre ein vergleichsweise kurzer Trip nach Kufstein – dort würde dann die ÖBB in Österreich übernehmen und die Deutsche Bahn hätte kaum Einnahmen generiert. Nicht ganz uneigennützig sagt Klausmann: "So etwas muss man halt wissen. Und um hier Probleme von vornherein zu vermeiden, sollte man gleich ins Reisebüro gehen." Vielleicht ja schon für die nächste Ferienplanung.