Mit Corona infiziert: Diese Regeln gelten für Arbeitnehmer

Behörden ordnen eine Quarantäne in der Regel nicht mehr an, wenn sich Arbeitnehmer infiziert haben. Ausnahmen gelten für den medizinischen Bereich. Die Isolation ist laut bayerischem Gesundheitsministerium aber weiterhin verpflichtend. Die aktuelle Regelung zum Infektionsschutz geht inzwischen von der Eigenverantwortung aus. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld. Wenn der Corona-Selbsttest positiv ausfällt, sollte ein PCR-Test Sicherheit schaffen. Mindestens fünf Tage müssen Infizierte in Quarantäne verbringen.

Isolationspflicht entfällt nur in bestimmten Fällen

Laut IHK (Industrie- und Handelskammer) für München und Oberbayern gibt es allerdings eine Ausnahme von der Isolationspflicht: Wenn der Betrieb einer kritischen Infrastruktur oder Behörde nicht anders aufrechterhalten werden kann. Die Entscheidung trifft die zuständige Kreisverwaltungsbehörde. Der Arbeitgeber und der Beschäftigte müssen dann aber den Schutz anderer Mitarbeiter durch strenge Maßnahmen bei der Hygiene garantieren.

Kontaktpersonen von Infizierten müssen dagegen nicht mehr in Quarantäne. Schickt der Arbeitgeber sie zur Sicherheit trotzdem nach Hause, darf er ihnen laut DGB Rechtsschutz GmbH das Einkommen in dieser Zeit nicht streichen.

Infiziert, aber ohne Symptome

Für die meisten Mediziner macht es keinen Unterschied, ob Corona einen Infizierten ins Bett zwingt oder er überhaupt keine Symptome verspürt. Die Person ist so oder so ansteckend. Auch das Infektionsschutzgesetz schreibt in beiden Fällen die Quarantäne vor.

Allerdings muss ein Arzt den Betroffenen nicht immer gleich krankschreiben. Wer positiv getestet wird, sich aber trotzdem wohlfühlt, der könnte – wenn das die Tätigkeit erlaubt – von zu Hause aus arbeiten. Der Arbeitgeber muss das Homeoffice inzwischen aber nicht mehr anbieten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hätte diese Regelung zwar gern beibehalten, konnte sich damit aber im Kabinett nicht durchsetzen.

Corona-Schutz am Arbeitsplatz

Generell ist der Arbeitgeber verpflichtet, sich um den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu kümmern. Wenn Betriebe zum Beispiel eine Masken- oder Testpflicht anordnen, müssen Beschäftigte den Anweisungen nachkommen. Masken und Tests sollte der Betrieb dann laut DGB Rechtsschutz kostenfrei zur Verfügung stellen.

Wer sich infiziert hat und deshalb in Quarantäne ist, muss dem Arbeitgeber den Grund für die Abwesenheit nicht verpflichtend mitteilen. Auch in der Bescheinigung des Arztes zur Arbeitsunfähigkeit wird die konkrete Krankheit nicht genannt. Jeder kann also selbst entscheiden, ob er seine Kolleginnen und Kollegen vor einer möglichen Corona-Infektion warnen will.