"Mir blutet das Herz": Warum ein Bäckermeister aufhören will

"Das kannst du irgendwann nicht mehr an die Kunden weitergeben", sagt er. Die Preise für Brot, Brötchen und Gebäck hat Rother bereits erhöht. Doch das reicht nicht. Um sämtliche Kostensteigerung der vergangenen Monate weiterzugeben, müsste er um die acht Euro für das Kilo Brot verlangen, schätzt der Bäcker. 4,80 Euro kostet das Landbrot zur Zeit.

Bürger veranstalten Benefizaktion für Bäcker

Dabei wissen viele im Ort durchaus, was sie an "ihrer" Bäckerei haben. Im Altort der etwa 1.500 Einwohner großen Gemeinde ist es der einzig verbliebene Laden. "Man trifft sich, unterhält sich, verquatscht sich. Das ist einfach Dorfleben", sagt Kunde Sandro Nese. An diesem Vormittag halten auch viele Auswärtige an, um in der Bäckerei einzukaufen. "Ich kaufe halt gerne klein ein, frisch und regional", sagt Kundin Jasmin Artz.

Am Wochenende haben Leute aus dem Ort sogar eine Benefizaktion für die Bäckerei veranstaltet. Mehr als 200 Personen kamen zu dem Straßenfest. Musiker aus dem Region sind kostenlos aufgetreten. Andreas Rother und seine Mitarbeiter verkauften Kuchen und Getränke. Rund 3.000 Euro kamen dabei zusammen. "Ich war sprachlos", sagt Rother. Doch um seinen Laden zu retten, reiche der Betrag nicht aus.

Bäckerei-Innung: Weitere Schließungen zu befürchten

"Ich befürchte, das wird kein Einzelfall bleiben", sagt Wolfgang Rhein, Obermeister der Bäckerinnung Mainfranken. Auch er war bei der Benefizaktion vor Ort. Bislang kämen die meisten Bäcker in der Region noch über die Runden. Das liege auch daran, dass bei einigen von ihnen die bestehenden Energieverträge erst Ende des Jahres auslaufen, berichtet Rhein. Dennoch sei die Entwicklung bedenklich. "Das Problem ist, dass jetzt alles zusammenkommt", sagt der Bäcker. Energiepreise, Rohstoffpreise, Coronaverluste, Personalnot, Fachkräftemangel. "Die Discounter nutzen das wahnsinnig aus. Beim Essen wird oft als erstes gespart."

Auch die Handwerkskammer für Unterfranken warnte erst vor zwei Wochen: "Die galoppierenden Energiepreise sind für kleine und mittlere Handwerksunternehmen existenzbedrohend." Insbesondere energieintensive Betriebe, wie Bäckereien oder Metzgereien seien von der derzeitigen Lage stark betroffen.

Bislang keine Lösung für möglichen Weiterbetrieb

Für Andreas Rother in Winterhausen steht fest, dass er sich und seine Mitarbeiter diesem Preisdruck nicht mehr aussetzen will. Gleichwohl gibt es im Ort Überlegungen, die Bäckerei vielleicht doch noch weiterzuführen – etwa als Genossenschaft. Rother verweist auf die Gemeinde Wombach im Landkreis Main-Spessart. Dort hat im Juni 2022 eine genossenschaftliche Bäckerei eröffnet. In Wollbach im Landkreis Rhön-Grabfeld wiederum hat im Januar ein Mini-Supermarkt eröffnet. Diesen betreibt ein Unternehmen aus Bremen. Allerdings sind Bürger auch dort über eine Genossenschaft beteiligt.

Andreas Rother könnte sich so etwas ähnliches prinzipiell vorstellen. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht, sagt Winterhausens Bürgermeister Christian Luksch (UWG). Er will das Thema mit in den Gemeinderat nehmen. Doch dann wären zunächst verschiedene Dinge zu klären: Wie finanziert sich der Laden in Zukunft? Wer würde sich überhaupt daran beteiligen? Bis eine Entscheidung fällt, wird es dauern.

Bäcker Andreas Rother jedenfalls hat die Hoffnung noch nicht vollständig aufgegeben. Die Unterstützung aus dem Ort könne ihn zwar finanziell nicht retten. Mut gemacht hat sie ihm trotzdem.