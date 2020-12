Mindestlohn wird 2021 erhöht

Der Mindestlohn steigt im Jahr 2021 auf 9,50 Euro. So viel muss ein Arbeitgeber in Deutschland seinen Beschäftigten in der Stunde im neuen Jahr mindestens zahlen. Ab Juli gibt es dann noch einmal zehn Cent mehr. Eine Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern hat das empfohlen. Ausschlaggebend ist für sie vor allem, wie sich die Tariflöhne entwickelt haben. Der Bundesarbeitsminister muss das Gesetz dann entsprechend anpassen.

2022 eine weitere Erhöhung

Im Jahr darauf wird die Untergrenze noch einmal in zwei Schritten erhöht, auf dann 10,45 Euro. Das ist über zwei Jahre hinweg ein Plus von 11,8 Prozent. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) reicht das nicht. "Fünf Jahre nach der Einführung entspricht der Mindestlohn lediglich 46 Prozent des Durchschnittseinkommens und damit bin ich insgesamt noch nicht zufrieden", sagte er.

Im Januar noch will Heil einen Vorschlag auf den Tisch legen, um wie viel der Mindestlohn außerordentlich angehoben werden könnte. Die Gewerkschaften schlagen zwölf Euro vor. Doch das dürfte in der Wirtschaft und auch bei der Union auf wenig Zustimmung stoßen.

Mindestlohn gilt auch für Minijobber

Der gesetzliche Mindestlohn gilt übrigens auch für Minijobber. Die 450 Euro werden zwar nicht angehoben, sonst müssten Sozialabgaben gezahlt werden. Dafür wird die monatliche Arbeitszeit der Minijobber schrittweise gesenkt von etwas über 47 Stunden im neuen Jahr auf 43 Stunden ab Mitte 2022.