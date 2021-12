Mindestlohn steigt 2022 in zwei Schritten

Die etwa 7,2 Millionen Menschen in Deutschland, die Mindestlohn bekommen, erhalten zum Jahreswechsel einen höheren Stundenlohn. Nach aktueller Gesetzeslage würde die nächste Erhöhung dann zum 1. Juli fällig. Bis dahin allerdings könnte die Bundesregierung schon tätig werden. Die Ampelkoalition plant, den Mindestlohn noch im Jahr 2022 auf 12 Euro zu erhöhen.

Plus beim Mindestlohn kommt in zwei Schritten

Ab 1. Januar müssen Arbeitgeber den Beschäftigten mindestens 9,82 Euro brutto pro Stunde bezahlen – 22 Cent mehr als bisher. Zum 1. Juli steigt der Mindestlohn dann weiter auf 10,45 Euro. Diese Lohnuntergrenze gilt auch für Minijobber. Sie müssen für die monatlichen 450 Euro entsprechend weniger arbeiten. Heißt: Ihre Stundenzahl reduziert sich ab Juli von knapp 47 Stunden im Monat auf gut 43 Stunden. Zweifel gibt es, ob sich das im Arbeitsalltag auch durchsetzen lässt.

Für einige bringt der gesetzliche Mindestlohn nichts. Das Gesetz sieht nämlich Ausnahmen vor: zuvor Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung, Praktikanten während einer schulischen- oder hochschulischen Ausbildung oder wenn sie sich drei Monate lang freiwillig über einen Beruf oder ein Studium informieren wollen. Auch bei einer Einstiegsqualifizierung für Jugendliche oder bei Menschen im Ehrenamt muss der Mindestlohn nicht eingehalten werden.

Wie wird der Mindestlohn bestimmt?

Eine Lohnuntergrenze macht nur Sinn, wenn man sie entsprechend den Tariflöhnen von Zeit zu Zeit anhebt. Zuständig dafür ist eine eigene Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und der Wissenschaft. Die Kommission erarbeitet einen Vorschlag, für den sie die zuletzt abgeschlossenen Tarifverträge heranzieht. Denn die, die nur den Mindestlohn bekommen, sollen beim Einkommen auf Dauer nicht abgehängt werden.

Die Kommission hat aber auch die Wettbewerbsbedingungen der Firmen im Blick. Der Mindestlohn soll gerade in Konjunkturflauten oder Krisen nicht zu Verwerfungen auf dem Markt führen. Der Arbeitsminister erlässt dann eine Verordnung. Theoretisch könnte die Kommission die Lohnuntergrenze in sehr schwierigen Zeiten auch senken, was bisher nie der Fall war. Seit 2015 wurde der Mindestlohn in insgesamt sieben Schritten angehoben: von 8,15 Euro zum Start bis auf 10,45 Euro ab dem zweiten Halbjahr 2022.

12 Euro die Stunde plant die neue Regierung

Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat sich im Koalitionsvertrag verständigt, den Mindestlohn noch 2022 auf 12 Euro anzuheben und zwar einmalig. Dann soll die Kommission wieder übernehmen. Arbeitsminister Heil will dazu bald schon einen Gesetzentwurf präsentieren. Was vorab bereits zu unterschiedliche Reaktionen geführt hat.

Den Gewerkschaften sind 12 Euro zu wenig, um die Zahl der Beschäftigten mit Niedriglohn zu senken. Die Arbeitgeber wiederum warnen: Angesichts der Konjunkturlage würden Firmen gerade Geringverdiener entlassen. Was auf jeden Fall kommt, ist eine per Gesetz angehobene Mindest-Vergütung der Auszubildenden. Sie steigt in Schritten auf 550 Euro im ersten Lehrjahr bis auf 819 Euro im vierten.