Mindestlohn soll auf 10,45 Euro steigen

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland wird angehoben. Die zuständige Kommission in Berlin hat sich nach langer Diskussion auf einen Vorschlag geeinigt. Demnach soll der gesetzliche Mindestlohn in vier Stufen bis zum 1. Juli 2022 von derzeit 9,35 Euro auf 10,45 Euro steigen.

Mindestlohn soll in vier Stufen steigen

Die Anhebung erfolgt in vier Stufen: Ab Januar 2021 steigt der Mindestlohn von jetzt 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Ab Juli nächsten Jahres gibt es dann 9,60 Euro, ab Januar 2022 sind es 9,82 Euro und ab 1. Juli 2022 schließlich 10,45 Euro. Über die Laufzeit von zwei Jahren beträgt das Plus insgesamt 1,10 Euro.

Das Kabinett muss dem Vorschlag noch zustimmen, bevor Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die neuen Lohnuntergrenzen per Verordnung in Kraft setzen kann. Die Debatte über die künftige Höhe des Mindestlohns hatte sich schwierig gestaltet: Hintergrund waren Meinungsverschiedenheiten von Arbeitgebern und Gewerkschaften.

Beschluss fiel einstimmig

Stefan Körzell vom DGB-Bundesvorstand sagte, mit der anfangs geringen Erhöhung nehme man Rücksicht auf die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft. Arbeitgeber-Vertreter Steffen Kampeter erklärte, die Sozialpartner hätten einmal mehr gezeigt, dass sie handlungsfähig seien. Der Beschluss fiel einstimmig.

Der Mindestlohn wird regelmäßig angepasst. Die Mindestlohnkommission richtet sich bei der Beschlussfassung nach der Tariflohnentwicklung und der gesamtwirtschaftlichen Lage. Die Lohnuntergrenze war zuletzt Anfang dieses Jahres von 9,19 auf 9,35 Euro angehoben worden. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums erhielten im April 2019 rund 1,4 Millionen Beschäftigte den gesetzlichen Mindestlohn.