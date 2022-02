Regierung beschließt Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro

Armutsfest soll der Mindestlohn von 12 Euro sein, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat und der ab 1. Oktober gelten soll. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) führt an, auch im Niedriglohnbereich müsse eine Vollzeitbeschäftigung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigen. Steigende Lebenshaltungs- und Wohnkosten stellten in Frage, ob der bisherige Mindestlohn dafür geeignet sei.

6,2 Millionen Beschäftigte sollen vom Mindestlohn profitieren

Mit den 12 Euro Mindestlohn hat das Bundeskabinett nun ein zentrales Versprechen von Kanzler Olaf Scholz umgesetzt. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Er gilt für nahezu alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bis zu 6,2 Millionen Beschäftigte sollen von der Erhöhung profitieren. Auf den Kabinettsbeschluss folgt die Befassung im Bundestag.

CDU-Sozialpolitikerin: Mindestlohn nicht armutsfest

Doch es gibt Zweifel, ob die Regierung ihr Versprechen wirklich einlösen kann. "Die Koalition kann ihr Versprechen armutsfester Löhne mit der geplanten Mindestlohnerhöhung nicht einhalten", sagte die CDU-Sozialpolitikerin Mareike Lotte Wulf der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Die steigenden Preise fressen die Erhöhung für die unteren Lohngruppen überproportional wieder auf, ohne dass die Regierung dagegen eine ausreichende Antwort parat hätte." Wulf forderte: "Wichtig wäre jetzt, zügig Entlastungen zum Beispiel bei Energiekosten zu beschließen."