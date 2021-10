Millionenauftrag: SKF liefert Radsätze für Berliner U-Bahn

Einen Großauftrag aus Berlin hat der schwedische Wälzlagerkonzern SKF bekommen. Von seinem Firmensitz im fränkischen Schweinfurt aus liefert und betreut der Konzern komplette Räder für die Berliner U-Bahn. Die neuen Radsätze für die Berliner Verkehrsbetriebe werden vom Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail gebaut. SKF übernimmt auch die Wartung der Teile. Ein entsprechender Wartungsvertrag wurde über 32 Jahre abgeschlossen, meldet das Unternehmen. Das Vertragsvolumen liegt laut SKF bei „mehreren Millionen Euro“.

Neues Kompetenzzentrum in Schweinfurt

Erst im Juli hatte SKF sein „Railway Service and Competence Center“ vorgestellt. SKF will dabei Lösungen für Schienenfahrzeuge und Lageraufarbeitung anbieten. SKF betreibt weltweit bereits zwölf „Railway Service Center“, in denen jährlich insgesamt etwa 200.000 Radsatzlagern aufgearbeitet werden. Ziel sei es für Schweinfurt, die Serviceanforderungen der Bahnindustrie speziell auf dem deutschen und zentraleuropäischen Markt mit einer Bearbeitungsfrist von zehn Arbeitstagen vom Wareneingang in der Aufarbeitung bis zur Rücklieferung bestmöglich zu erfüllen, hieß es im Juli von SKF.

Kosten sparen und Umwelt schonen

Damit könnten Betreiber und Werkstätten kürzeste Durchlaufzeiten bei der Bearbeitung von Radsätzen realisieren, bis zu 60 Prozent Kosten sparen und wertvolle Umweltressourcen schonen. Laut SKF ist die Aufarbeitung von Eisenbahn-Radsatzlagern in erster Linie Handarbeit. Stück für Stück werden die Lager zerlegt, gereinigt, auf Schäden untersucht und gegebenenfalls entsprechend behandelt. Anschließend werden sie neu geschmiert, montiert, verpackt und an den Kunden zurückgeschickt.

Schadensanalyse mit eigenem Fehleratlas

Transportbänder bringen die Lager von Station zu Station. Zuerst aber kommen hochleistungsfähige Industriewaschmaschinen zum Einsatz, die Fett und sonstige Verunreinigungen nahezu rückstandsfrei aus den Lagern entfernt und dabei alle gängigen Umweltstandards erfüllen. Bei der nachfolgenden Schadensanalyse stützt sich SKF neben allgemeinen ISO-Vorgaben auf den hauseigenen SKF-Fehleratlas – eine umfangreiche Datenbank, in der alle anderweitig bekannten Schadensfälle dokumentiert sind.

Fetten und Montieren

Nach der visuellen Kontrolle wird an der nächsten Arbeitsstation die Lagerluft geprüft und gegebenenfalls neu eingestellt. Die Vermessung der Lagerringe erfolgt dann in einer speziellen 3D-Messeinrichtung, anschließend geht es zum Konservieren. Bevor die Lager zurück zum Kunden kommen, werden sie spezifikationsgerecht gefettet, montiert und für einen sicheren Transport verpackt. Dank der teilautomatisierten Abläufe und straffer Logistik verspricht SKF die Bearbeitung der Kundenaufträge binnen zehn bis 15 Tagen.