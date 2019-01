Millionen-Spritze für Germania hilft Nürnberger Flughafen

Die Fluggesellschaft Germania sieht ihre finanzielle Krise überwunden. Wie Geschäftsführer Karsten Balke mitteilte, erhielt das Unternehmen am Samstag eine Finanzzusage in Millionenhöhe. "Insgesamt geht die Unterstützung damit über den angestrebten Betrag von 15 Millionen Euro deutlich hinaus", sagte Balke. Um wieviel es sich genau handelt und woher das Geld stammt, teilte das Unternehmen nicht mit.

Die Mittel sollten in den nächsten Tagen eingehen. Damit sei "die mittel- und langfristige Perspektive der Germania als unabhängige mittelständische Fluggesellschaft gesichert". Die Buchungslage sei gut.

Freude am Nürnberger Flughafen

Auch für den Nürnberger Flughafen ist die Finanzzusage eine gute Nachricht. Denn Germania ist ein Hauptkunde. "Die heutige Nachricht hat mich sehr gefreut", sagte Hauptgeschäftsführer Michael Hupe. "Germania, die seit dem Marktaustritt von Air Berlin besonders stark wuchs, hat sich in Nürnberg als größte Airline in der Touristik etabliert." In diesem Jahr fliegt Germania laut Flughafengesellschaft von Nürnberg aus zu 29 Zielen in 12 Ländern.

Nachricht zum "Liquiditätsbedarf" vor eineinhalb Wochen

Die Fluglinie hat ihren Sitz in Berlin und befördert nach eigenen Angaben insgesamt jährlich vier Millionen Passagiere und fliegt mehr als 60 Ziele an. Germania hatte vor anderthalb Wochen erklärt, dass sie den "kurzfristigen Liquiditätsbedarf sichern" müsse. Besonders das vergangene Jahr sei "mit großen Herausforderungen" verbunden gewesen.

Germania nannte "massive Kerosinpreissteigerungen" während des Sommers bei gleichzeitiger Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar sowie eine "außergewöhnlich hohe Anzahl technischer Serviceleistungen" an der eigenen Flotte als Belastungen für das Unternehmen.