Millionen smarte Haushaltsgeräte sind für Hacker angreifbar

Vernetzte Geräte werden immer öfter für Verbrechen genutzt

Immer öfter beobachtet Dr. Philipp Amann, Chef des "European Cyber Crime Centre" von Europol in Den Haag, dass IoT-Geräte für Verbrechen genutzt werden: Bei Cyber-Erpressungen, beim Handel mit Kinderpornographie und bei noch vielen anderen Straftaten.

"Das heißt, das kann jemand sein, mit politischen Motiven, mit terroristischen Motiven oder mit finanziellen Motiven. Die können sich alle im Endeffekt der gleichen Werkzeuge bedienen, um ihr Ziel zu erreichen." Dr. Philipp Amann, Chef des "European Cyber Crime Centre" von Europol

Der einzige Weg, Kriminellen diese Cyberwaffe zu nehmen, ist, Schwachstellen in IoT-Geräten zu beseitigen. Aber das kann nur der Hersteller. Deshalb kontaktieren Hacker wie Oded Vanunu beim Auffinden von Schwachstellen, wie beim smarten Staubsauger, immer die Hersteller: "Wir haben die Sicherheitslücken dem Hersteller gemeldet. Und wir haben geholfen sie zu schließen."

Hersteller interessieren sich oft nicht für Sicherheitslücken

Doch oft interessiert das die Hersteller von IoT-Geräten nicht, das hat IT-Sicherheitsexperte Fabian Mittermair erlebt. Er hat eine Kamera des chinesischen Herstellers Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd gehackt. Und wieder war die Cloud ID fremder Nutzer einfach herauszubekommen und die Passwörter im Nu überwunden – schon hatte er Zugriff auf die Kamera.

"Eingestiegen" ist Fabian Mittermair bei der eigenen Firmenkamera am Standort Wien: "Man hat eine Verbindung direkt in das Büronetzwerk hinein. Die Kollegen merken nichts. Die können auch nicht feststellen, dass jetzt hier jemand zusieht. Man kann jede Kamera jedes Gerät dieses Herstellers hacken auf diese Art und Weise."

Die Firma Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd hat Fabian Mittermair schon im März über die Errechenbarkeit der Cloud ID, die voreingestellten Passwörter und den selbständigen Verbindungsaufbau zum Internet informiert. Doch das Unternehmen unternimmt seit Monaten nichts. Insgesamt sind neun Millionen Kameras derzeit angreifbar. Man könne damit nicht nur in fremde Zimmer schauen, man könne sie auch in ein Botnetz einbinden, so Mittermair. 1,2 Millionen der angreifbaren Kameras sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Nutzer übrigens hat keine Chance das abzustellen. Denn diese Kamera verbindet sich mit dem Internet ganz von selbst. Sie macht das ohne weitere Aufforderung seitens der Nutzer. Das ist vom Hersteller so konzipiert. Rund 100 unterschiedliche Hersteller verwenden die Komponente, die den erläuterten Zugriff auf die Kamera erlaubt, meldet die Firma Sec Consult.

Bundesinnenministerium: Geräte mit Sicherheitslücken nicht illegal

Ist es erlaubt Produkte mit solchen Sicherheitsmängeln in Deutschland zu verkaufen? Das Bundesinnenministerium teilt auf Anfrage mit: Geräte mit bekannten Sicherheitslücken seien in Deutschland legal: "Bislang ist die Frage der IT-Sicherheit der Produkte keine verpflichtende Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit und mithin den Marktzugang."

Die Hersteller für eine Produktion sicherer Geräte nicht in die Pflicht zu nehmen, das hält Prof. Wolfgang Hommel von der Universität der Bundeswehr München für verantwortungslos. Das würde die Sicherheit Einzelner, aber auch staatlicher IT-Infrastruktur gefährden.

"Das Problem hat schon Dimensionen angenommen, die man an den Angriffen der vergangenen Jahre sieht, dass sehr deutlich geworden ist, dass ohne ein Eingreifen der Legislative an dieser Stelle man nicht mehr weiterkommen wird. Das heißt, es muss gesetzliche Regelungen geben – EU-weit, weltweit –, die sicherstellt, dass gewisse Qualitätsmerkmale umgesetzt werden von Produkten, die auf den Markt kommen." Prof. Wolfgang Hommel, Universität der Bundeswehr München

Doch so eine Regelung ist nicht in Sicht. Da Staubsauger, Babyphones, Heizungen und all die anderen Dinge des smarten Zuhauses relevante Güter für den Binnenmarkt sind, darf Deutschland im Alleingang keine rechtlich verbindlichen Zertifizierungen erlassen.

Das Büro von Staatsministerin Dorothee Bär, der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, erklärte Plusminus auf Anfrage: "Erforderlich wäre dringend, dass die Kommission für den gesamten Binnenmarkt einheitlich verpflichtende Mindestsicherheitsanforderungen für IoT-Geräte vorschreibt. Dies ist bisher nicht geschehen."