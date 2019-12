18.12.2019, 08:20 Uhr

Milliardenfonds zur CO2-Reduzierung in der Schifffahrt

Die globale Schifffahrtsindustrie will einen milliardenschweren Forschungsfonds aufbauen, um den klimaschädlichen CO2-Ausstoß in der Schifffahrt bis 2050 mindestens zu halbieren. Mit fossilen Brennstoffen sei dies nicht zu schaffen, so die Reeder.