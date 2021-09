Milliardendeal – Warum der Springer-Konzern Politico kaufte

Die News-Website Politico wurde 2007 gegründet und liefert Insider-Informationen über Politik weltweit. In Washington hat sie sich auf eine spezielle Klientel spezialisiert: auf diejenigen, die selbst in der Politik tätig sind oder von ihr leben, wie Wirtschaftsverbände, Lobbyorganisationen, Behörden, NGOs oder Anwaltskanzleien.

Für Otto-Normal-Leser aus aller Welt gibt es einen kostenlosen Teil der Website. Aber das eigentlich Spannende – und das für Politico lukrative – steckt in einer Art Newsletter und Push-Benachrichtigungsservice hinter einer Bezahlschranke. Und die hat es in sich: Nach Auskunft des Medienexperten Frank Sesno von der George-Washington-Universität werden Abonnements in einer Preisklasse von fünf-bis sechsstelligen Beträgen angeboten.

Hohe Preise für Insider-Newsletter

Genaue Preise nennt Politico auf seiner Webseite nicht. Dort heißt es lediglich, das Abonnement für "Politico Pro" beginne mit einer hohen vierstelligen Summe. Nutzer können das später noch upgraden, auf "Premium". Wie hoch diese Preise dann sind, wird schon gar nicht mehr erwähnt.

Doch wer gibt Tausende Dollar im Jahr aus in Zeiten von kostenlosen Newslettern von so ziemlich jedem Nachrichten-Anbieter? Medienexperte Sesno sagt, das sind diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, die Politik und die öffentliche Meinung beeinflussen wollen. Und so macht Politico Geld: Wer von einem Wissensvorsprung finanziell profitiert, ist durchaus bereit, für die die kleinen, feinen Details hohe Summen zu zahlen.

Hintergrund-Berichterstattung in Echtzeit

Politicos Reporter sitzen also in den langweiligsten, trockensten und längsten Sitzungen von Komitees, Ausschüssen, Anhörungen – und berichten für ihre wartenden Klienten quasi in Echtzeit. Politico bietet damit einen Service, den es anderswo nicht gibt.

Axel Springer sieht in diesem Konzept offensichtlich einen Wachstumsmarkt. Seit 2014 betreibt das deutsche Medienunternehmen bereits Politico Europe in Brüssel als Joint Venture mit dem US-Anbieter. Jetzt haben die Deutschen auch die restlichen 50 Prozent übernommen. Eine internationale Ausweitung ist laut Aussage von Springer-Chef Mathias Döpfner geplant.

Für den US-Medienexperten Sesno ist klar, dass diese Übernahme einmal mehr zeigt: Es tut sich etwas auf dem Medienmarkt: "Rundfunk", sagt Sesno, "tritt in den Hintergrund. Nischenfunk wird stärker werden." Darauf setzt mit der Übernahme wohl auch Axel Springer.