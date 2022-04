Milliarden-Umsatz: Rekordzahlen für Baur-Gruppe in Burgkunstadt

Die Baur-Gruppe mit Sitz in Burgkunstadt hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Das teilte das zur Otto Group gehörende Unternehmen am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz mit.

Baur: Milliarden-Umsatz-Marke geknackt

Damit konnte der Online-Händler und Dienstleistungsanbieter die Rekordzahlen des vergangenen Geschäftsjahres erneut übertreffen und den Außenumsatz um acht Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro steigern. Man sei sehr stolz, die Milliarden-Umsatz Marke geknackt zu haben , sagte Stephan Elsner, Vorsitzender der Geschäftsführung dem BR.

Das größte Wachstum bescherte der Gruppe erneut der Onlinehandel von baur.de. Rund 140 Millionen Besucherinnen und Besucher des Shops bestellten insgesamt mehr als zehn Millionen Artikel. Besonders gefragt waren wie im Vorjahr Artikel aus den Bereichen "Home" und "Technik/Freizeit". Verkaufsschlager waren unter anderem Waschmaschinen, Sofas und Kopfhörer.

"Hohe Nachfrage in Umsatz und Ergebnis umgewandelt"

Der Versandhändler habe auch im abgelaufenen Geschäftsjahr vom durch die Pandemie veränderten Kaufverhalten der Menschen profitiert, so Elsner. Man habe gut gewirtschaftet und die Nachfrage in Umsatz und Ergebnis umwandeln können, so der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Auch im Bereich der Logistik- und Pack-Dienstleistungen konnte die Baur-Gruppe weiter zulegen. Rund 120 Millionen Teile verließen die Logistikstandorte Altenkunstadt und Sonnefeld, eine Steigerung von 33 Prozent im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

400 Mitarbeiter mehr als im Vorjahr

Das Wachstum der Gruppe schlägt sich nach Angaben der Verantwortlichen auch in den Beschäftigtenzahlen nieder. Ende Februar beschäftigte die Baur-Gruppe 5.047 Mitarbeiter, etwa 400 mehr als im Vergleich zum Vorjahr. 4.627 davon arbeiten an Standorten in Oberfranken.

Die Baur-Gruppe investiert am Standtort Altenkunstadt etwa 150 Millionen Euro in ein hochmodernes Logistikzentrum. Dort soll ab 2024 der Kunde "About You", ebenfalls eine Tochter der Otto Group, durch ein neu gegründetes Logistikunternehmen betreut werden.