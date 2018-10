Milliarden-Geschäfte bei Investorentreffen in Saudi-Arabien

Siemens-Chef Joe Kaeser, US-Finanzminister Steven Mnuchin und IWF-Chefin Christine Lagarde – nur drei Beispiele aus der langen Liste der Absagen für die Investorenkonferenz in Saudi-Arabien. Rund 40 hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft sollen der Konferenz wegen des Falls Khashoggi ferngeblieben sein. Für die Teilnehmer gab es in den vergangenen drei Tagen trotzdem viele Geschäfte in Milliardenhöhe.

Bereits am ersten Tag der „Future Investment Initiative“ verkündeten die Organisatoren zwölf „Mega-Deals“ im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar. Insgesamt seien laut Energieminister Chalid al-Falih mehr als 25 Geschäfte im Gesamtwert von 56 Milliarden Dollar zusammengekommen. Der Großteil davon betreffe US-Unternehmen.

Allein der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco unterzeichnete Absichtserklärungen mit 15 Unternehmen im Wert von rund 34 Milliarden Dollar. Unter den Geschäftspartnern sind unter anderem die Ölkonzerne Total und Haliburton.

Finanzhilfe von Saudi-Arabien für Pakistan

Außerdem sicherte sich Pakistan bei der Konferenz saudische Finanzhilfen in Höhe von drei Milliarden Dollar. Zusätzlich bekommt Islamabad einen Zahlungsaufschub für den Import von Öl, ebenfalls im Wert von drei Milliarden. Es ist bereits die zweite Finanzspritze Saudi-Arabiens an Pakistan innerhalb weniger Jahre.

Das sind allerdings nur die öffentlich bekannten Geschäfte, viele Firmen halten sich mit Äußerungen rund um die Konferenz zurück. Andere wie der baden-württembergische Solaranlagen- und Stromspeicher-Hersteller Schmid aus dem Schwarzwald kommunizieren diese offen: Demnach plant Schmid zwei Gemeinschaftsprojekte in Saudi-Arabien im Wert von fast 380 Millionen Euro.

Viele Absagen nach dem Tod von Jamal Khashoggi

Die Investorenkonferenz ist eines der größten Wirtschaftstreffen weltweit. Viele bekannte Gäste hatten ihre Teilnahme allerdings im Vorfeld abgesagt. Sie begründeten dies mit dem gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi, den Saudi-Arabien inzwischen eingeräumt hat. Die Generalstaatsanwalt in Riad geht inzwischen von einer vorsätzlich geplanten Tat aus. Bundeskanzlerin Merkel hat sich deshalb gegen weitere Waffenexporte an das Land ausgesprochen.

Beobachter der Konferenz berichten allerdings auch davon, dass einige Unternehmen zwar nicht mit der Führungsspitze angereist waren, ihre Vertreter aber dennoch an dem Treffen teilnahmen.