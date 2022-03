Milliarden für die Bundeswehr – Die Wunschliste der Militärs

Nach einem jahrzehntelangen Sparkurs gilt die Bundeswehr unter Militärs als nur sehr bedingt einsatzfähig. Es fehlt an Waffen, Munition und Ersatzteilen, viele Systeme sind völlig überaltert. Es gibt Flugzeuge und Hubschrauber, die nicht fliegen, Panzer, die nicht fahren, U-Boote, die nicht schwimmen.

Über Jahrzehnte hatte die Politik solche Klagen des Militärs mehr oder weniger achselzuckend hingenommen. Nach Einschätzung von Verteidigungsexperten ist es deswegen zunächst am dringendsten nötig, den aktuellen Bestand der Bundeswehr auf Vordermann zu bringen.

Ersatzteile und Munition

Jeder private Oldtimer-Fan weiß: Je älter ein Auto ist, desto öfter und aufwändiger muss es gepflegt und gewartet werden. Das gilt umso mehr für das fliegende Gerät der Bundeswehr. Es kostet derzeit ein Vermögen, fliegende Oldtimer wie den Kampfjet Tornado oder die 50 Jahre alten Transporthubschrauber vom Typ CH-53 in der Luft zu halten. Für beide Systeme gilt: Ersatzteile sind oft überhaupt nicht beschaffbar, weil es die Hersteller längst nicht mehr gibt.

Deswegen steht seit Jahren ein Teil der Flotte am Boden. Entscheidungen über Nachfolgemodelle wurden bisher auf die lange Bank geschoben. Sie dürften von US-Herstellern kommen, wobei deutsche Firmen wie Airbus mit Standorten in Manching und Donauwörth wohl mit Wartungs-Verträgen rechnen könnten.

Darüber hinaus fehlt es an allen Ecken und Enden an Munition. Die Vorräte liegen weit unter den Nato-Vorgaben. Hier könnte zum Beispiel die Militär-Tochter des Nürnberger Diehl-Konzerns zum Zuge kommen.

Neue Pumas statt altersschwacher Marder

Besonders stark abgerüstet hatte die Bundeswehr nach dem Kalten Krieg bei Panzern. Ein bewaffneter Konflikt in Europa schien utopisch, deswegen setzten Politik und Bundeswehr auf andere Systeme. Mit der Annexion der Krim gab es zumindest beim Militär ein Umdenken. Konkret hat die Bundesregierung seither aber kaum etwas bestellt.

Zum Artikel: "Scholz kündigt 100 Milliarden Euro zusätzlich für Bundeswehr an"

So verfügt das Heer über viel zu wenige moderne Schützenpanzer vom Typ Puma, um alle Panzergrenadiereinheiten damit auszurüsten. Dort wird immer noch der Schützenpanzer Marder eingesetzt, dessen Entwicklung in den 50er Jahren begann. Die Hersteller Krauss-Maffei Wegmann aus München und Rheinmetall haben nun dem Verteidigungsministerium eine vertragsreife Offerte vorgelegt. Sie bieten rund 230 weitere Pumas für knapp 3,7 Milliarden Euro an.

Drohnen und Zukunfts-Jets aus Manching

Als größtes europäisches Rüstungsprojekt gilt derzeit das zukünftige europäische Kampfjet-System FCAS. Es soll in den kommenden Jahrzehnten Flugzeuge wie den Eurofighter oder die französische Rafale ersetzen. Von deutscher Seite sind hier der Triebwerksbauer MTU Aero Engines aus München und vor allem die Airbus-Militärsparte in Manching beteiligt.

Dort wird derzeit noch der Eurofighter produziert. In Zukunft soll dort auch die europäische Drohne "Eurodrone" gebaut werden, ein weiteres Milliardenprojekt. Am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine vergab die europäische Beschaffungsagentur den entsprechenden Auftrag.

Neuartiges Radarsystem aus Ottobrunn

Große internationale Nachfrage gibt es schon jetzt nach einem neuartigen Radarsystem aus Bayern. Der Elektronik-Spezialist Hensoldt hat ein sogenanntes Passivradar entwickelt, das zum Beispiel Tarnkappenflugzeuge trotz deren Stealth-Technologie aufspüren soll. Das Unternehmen aus Ottobrunn bei München gilt hier als weltweit technologisch führend. Interesse an dem neuartigen Radarsystem haben unter anderem die USA.