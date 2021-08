Milliarden-Deal: Adidas verkauft Reebok an Investor ABG

Der Sportartikelhersteller Adidas hat einen Käufer für die US-Marke Reebok gefunden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Für einen Kaufpreis von bis zu 2,1 Milliarden Euro wechselt Reebok den Besitzer. Käufer ist der Investor Authentic Brands Group (ABG). Authentic Brands hat sich ein Portfolio von Modemarken zusammengekauft und strebt an die New Yorker Börse.

Reebok-Neueigentümer ABG bezahlt Adidas cash

Der Abschluss der Transaktion, die zu einem großen Teil in bar gezahlt wird, wird im ersten Quartal 2022 erwartet. Der ausgehandelte Preis von 2,1 Milliarden Euro ist deutlich höher als der Wert, mit dem Reebok noch in der Bilanz von Adidas steht.

Ein Teil davon wird aber später gezahlt, denn Authentic Brand übernimmt nach dem Vollzug der Transaktion Anfang 2022 auch einen Teil der Lagerbestände. Ein Teil des Verkaufserlöses hängt daher vom Erfolg von Reebok unter dem neuen Eigentümer ab.

Einen Großteil des Barerlöses will das Herzogenauracher Unternehmen an seine Aktionäre ausschütten. Die im Dax notierte Aktie zog nach Bekanntgabe der Transaktion deutlich an.

FC Bayern-Präsident Hainer kaufte Reebok 2006

Adidas hatte die Marke Reebok im Jahr 2006 für rund 3,8 Milliarden Dollar gekauft, damals noch unter der Regie des damaligen Vorstandsvorsitzenden und heutigen FC Bayern-Präsidenten Herbert Hainer.

Im Februar 2021 stellte der Sportartikelhersteller die US-Marke zum Verkauf. "Wir haben Reebok immer geschätzt und wir sind dankbar für die Beiträge, die die Marke und das dahinterstehende Team für unser Unternehmen geleistet haben", erklärte Adidas-Chef Kasper Rorsted.

Adidas und Reebok: Nie wirkliche Freunde

In den 15 Jahren der Zusammenarbeit zwischen Adidas und Reebok war die US-Marke nie so erfolgreich, wie Adidas sich das erhofft hatte. Von Reebok wiederum hatte es Klagen gegeben, Adidas entwickle nur die eigene Marke weiter und kümmere sich zu wenig um die Zweitmarke.

Mit ABG steigt auch ein prominenter Sportler bei Reebok ein: der ehemalige Basketballstar Shaquille O'Neal, der als einer der besten Spieler der Profiliga NBA galt. "Als langjähriger Partner von Reebok und Gesellschafter von ABG geht für mich ein Traum in Erfüllung, dass diese legendäre Marke nun zur Familie gehört", zitierte ihn der neue Eigentümer.