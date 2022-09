Milchwerk in Ebermannstadt muss 2023 schließen

Das Milchwerk in Ebermannstadt im Landkreis Forchheim muss schließen. Das hat die Bayerische Milchindustrie eG (BMI) mit Sitz in Landshut bekannt gegeben. Hauptgründe für die geplante Schließung seien fehlende Milchmengen sowie eine dramatische Kostensteigerung in vielen Bereichen, insbesondere bei Energie, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Milchwerk in Ebermannstadt: Schließung 2023

Geschäftsführung und Aufsichtsrat seien zu der Bewertung gekommen, dass eine Fortführung des Betriebs unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr gegeben sei. Die Geschäftsleitung setze sich mit Nachdruck dafür ein, die rund 80 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an anderen Standorten der BMI zu übernehmen und werde diese Wechsel auch finanziell unterstützen, heißt es weiter.

Die Schließung soll ab April 2023 vollzogen werden. Das Werk in Ebermannstadt stellt derzeit Blaukäse und Mozzarella her. In Bayern hat die Bayerische Milchindustrie eG fünf Produktionsstandorte mit rund 1.000 Mitarbeitern.