Milchbauern empört über Preissenkung bei Butter

Die Discounter haben die Preisschilder an der Butter rot eingefärbt – und "Billiger!" mit Ausrufezeichen dazu geschrieben. Trotzdem ein gutes Geschäft für die Handelsketten. Denn sie kaufen die Butter noch billiger ein und geben den Preisvorteil nur teilweise weiter, heißt es vom Milcherzeugerverband Bayern. Nach Angaben des Verbands hat der Handel für die Butter seiner Eigenmarken den Einkaufspreis um bis zu 56 Cent pro Kilogramm gedrückt. Das heißt, die Molkereien bekommen jetzt fast 15 Prozent weniger für die Butter.

"Handelsketten nehmen Bauern nicht ernst"

Viele Milchbauern sind empört, vor allem, weil es zum Jahreswechsel so gewirkt hatte, als würden die Discounter nach Bauernprotesten auf die Landwirte zugehen. Es habe sich so angehört, als ob die Bauern von den Handelsketten ernst genommen würden, so Milchbauer Simon Sedlmair aus dem Landkreis Dachau. Der Eindruck sei erst mal zerstört.

"Ich gehe davon aus, dass die Handelsketten uns Bauern gar nicht ernst nehmen, und denen egal ist, wie produziert wird, Hauptsache es ist billig. Und wenn nicht, dann tauschen sie uns mit dem Ausland aus. Und so geht es nicht." Milchbauer Simon Sedlmair

Kritik an Marktmacht

Die Marktmacht der vier großen Ketten in Deutschland sei einfach zu groß, meint der Milchbauer, der auch Kreisobmann des Bauernverbands für Dachau ist. Der Handelsverband Bayern kontert: Von Monopolstrukturen bei Supermärkten und Discountern könne gerade in Deutschland nicht die Rede sein.

"Der Lebensmitteleinzelhandel ist in Deutschland so umkämpft wie in ganz Europa nicht. Und davon profitiert der Verbraucher. Nirgendwo sind die Lebensmittelpreise im Vergleich so günstig wie in Deutschland. Das heißt also, es ist Konkurrenz da." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Hohe Nachfrage nach Lebensmitteln

Aber: Billige Preise für die Verbraucher bedeutet auch Preisdruck für die Lieferanten. Im Fall der Butter also für Molkereien und Bauern. Allerdings gibt auch der Handelsverband zu: Die Nachfrage nach Lebensmitteln ist gerade jetzt im Lockdown besonders hoch, weil viele zu Hause kochen und sich dabei gern auch mal was gönnen.

Und der Milcherzeugerverband Bayern argumentiert: Das Angebot an Milch ist in Deutschland nicht gewachsen, die Milchbauern in Bayern haben 2020 sogar geringfügig weniger produziert als im Vorjahr. Allerdings komme aus Irland wegen des EU-Austritts von Großbritannien derzeit mehr Butter nach Deutschland. Mittelfristig hofft der Milcherzeugerverband auf eine Stabilisierung der Preise. Der von den Bauern kritisierte Butterkontrakt mit dem Handel läuft für zunächst zwei Monate.