So schützen Sie sich vor Mietkautionsbetrug

So wie Tobias Rettich geht es allein in München wahrscheinlich Hunderten. Seit einem halben Jahr sucht er für sich und seinen Hund eine neue Wohnung. Bei dem knappen Angebot und der großen Konkurrenz an Mitsuchenden ist das fast aussichtslos. Anfang Januar las er auf Immoscout dann ein Angebot, das war fast schon zu schön, um wahr zu sein: Eine Zweizimmer-Wohnung in zentraler Lage mit Blick über die Stadt, zu einer bezahlbaren Miete, ein Ding der Unmöglichkeit in München.

Doch das Inserat auf Immoscout wurde kurze Zeit später deaktiviert. Also suchte Tobias Rettich online in Suchmaschinen nach dem Namen der Firma, Neubau Fleming, und fand die Website. Angeboten wurden dort Mietwohnungen in Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin und München. Alles Neubauprojekte, mit schönen Fotos bebildert, inklusive Angaben zur Größe und Grundrisse.

Fake-Firma: "Wir können Ihnen die Wohnung reservieren"

Tobias Rettich meldete sich für eine Wohnung an und erhielt eine Mail von der Fake-Firma Neubau Fleming. "Derzeit können wir leider keine Besichtigungen durchführen, da sich die Wohnungen noch im Bau befinden. Mietergespräche in der Nachbarimmobilie sind derzeit wegen des Virus leider nicht möglich. Daher versuchen wir Ihnen auf diesem Weg Informationen und Eindrücke über unsere Neubauwohnungen zu geben."

Er solle einige Unterlagen schicken, dann kämen sie wieder auf ihn zu. Alles Weitere ging sehr schnell. Tobias Rettich schrieb einige E-Mails hin und her mit der Firma und erhielt am Ende einen Mietvertrag. "Da dachte ich mir so: 'Ich bin irgendwie ein bisschen geplättet. Zuerst sucht man ewig lang und dann hat man das in der Hand. Aber irgendwie geht mir das alles zu schnell.'"

Die Kaution überweisen vor Unterzeichnung des Mietvertrags?

Denn er sollte die Kaution innerhalb von drei Wochen auf ein irländisches Konto überweisen - und da keimte der Zweifel in ihm auf. "Dann habe ich meine Recherchen angeschmissen und alle Informationen der Website recherchiert", erinnert er sich.

Laut Impressum der Website soll die Firma in Düsseldorf sitzen. Unter der angegebenen Adresse ist sie aber nicht aufgeführt, auf den Klingelschildern stehen nur die Namen anderer Firmen. Auch die Handelsregisternummer gehört zu einer anderen Firma, bestätigt das Amtsgericht Düsseldorf auf BR-Anfrage.

Mit jeder weiteren Recherche kam für Tobias Rettich die Gewissheit: Das alles ist fake, Betrüger versuchen mit dieser Masche, Geld zu erschleichen. "Das war so ein ernüchtertes Gefühl, aber auch irgendwie so ein 'der Erfolg des kleinen Mannes'. Ich habe jemanden erwischt beziehungsweise kann jetzt darauf aufmerksam machen, dass da eben solche Faker unterwegs sind.'"

Verbraucherzentrale: Betrüger-Webseiten immer professioneller

Vor Online-Betrügern warnt auch die Verbraucherzentrale Bayern. Die Masche mit der Kaution sei nicht neu, aber die Webseiten seien immer professioneller, beurteilt Simone Bueb den Webauftritt der falschen Firma Neubau Fleming. Denn die Betrüger haben ein Impressum, Grundrisse und Angaben zu den Mietwohnungen illegal von anderen Webseiten kopiert. Das sei nicht leicht zu erkennen.

Das wichtigste Indiz, um betrügerische Absichten einschätzen zu können, sei die Höhe der Miete. "Wenn eine Wohnung zu günstig angeboten wird, kann das nicht sein. Da sollte man sofort stutzig werden", sagt Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern.

Mieterverein München: Sich nicht unter Druck setzen lassen

Das bestätigt auch der Mieterverein München. Trotz der sehr schwierigen Lage auf dem Münchner Wohnungsmarkt sollten Wohnungssuchende eine gesunde Vorsicht walten lassen, erklärt Volker Rastätter, Geschäftsführer a.D. vom Mieterverein München. Besonders wenn Angebote auffallend günstig seien oder die Wohnungssuchenden extrem unter Druck gesetzt würden, "sollten die Alarmglocken schrillen", sagt der Rechtsanwalt. "Lieber klappt es mit einer Wohnung nicht, als dass man ein schlimmes Erwachen erlebt."

Sollte der Mietpreis einigermaßen angemessen erscheinen, gibt es ein paar Anhaltspunkte, nach denen man die Webseiten durchforsten könnte.

Wie erkenne ich Online-Betrüger?

Auf der Seite schauen: Gibt es ein Impressum? Wenn ja, googeln, ob die Firma wirklich unter der angegebenen Adresse zu finden ist.

Gibt es einen Kontakt, eine E-Mailadresse oder eine Telefonnummer? Wenn ja, einfach mal anrufen oder hinschreiben und schauen, was kommt.

Gibt es Rechtschreibfehler auf der Website? Wenn ja, vorsichtig sein!

Niemals Geld an Unbekannte überweisen

Ob Betrug oder nicht, in jedem Fall gilt, dass man niemals eine Kaution überweisen sollte, wenn man den Mietvertrag noch nicht unterschrieben und den Schlüssel der Wohnung noch nicht erhalten hat, erklärt Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern.

Denn im BGB §515 ist geregelt, dass die Kaution erst zu Beginn des Mietverhältnisses überwiesen werden muss. Das heißt, erst wenn der Mietvertrag von beiden Seiten unterzeichnet ist und man den Schlüssel der Wohnung in der Hand hält, muss man die erste Teilzahlung der Kaution leisten. Teilzahlung, weil jeder Mieter die Kaution in maximal drei Raten überweisen kann. Auch das ist in dem Gesetz geregelt.

Stutzig machen sollte es einen auch, wenn das Konto eines mutmaßlichen Vermieters im Ausland liegt. Das kann man herausfinden, indem man die BIC und die IBAN googelt.

Anzeigen gegen Neubau Fleming erstattet

Die Website der falschen Firma "Neubau Fleming" ist inzwischen nicht mehr erreichbar. Gegen die Scheinfirma wurde von mehreren Seiten Anzeige wegen des Verdachts auf Betrug erstattet. Die Behörden ermitteln. Tobias Rettich ist froh, dass er den Betrug rechtzeitig erkannt hat und hofft, dass er irgendwann doch noch eine Wohnung für sich und seinen Hund in München findet, zentral, mit ausreichend Platz und zu einem angemessenen Preis.