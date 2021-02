Mietschulden wegen Corona: C&A verliert vor Gericht

Es geht um einen Streitwert von rund einer Million Euro. C&A führte an, man habe infolge des ersten Lockdowns einen Umsatzverlust von 30 Prozent erlitten und deshalb die Miete nicht bezahlt. Die beklagte Modekette ist der Ansicht, das Mietobjekt sei zumindest im Rahmen des Pandemie-Lockdowns zum Betrieb eines Textilkaufhauses nicht geeignet gewesen, weshalb ein Mangel der Mietsache vorliege.

Pandemierisiko liegt laut Gericht nicht beim Vermieter

Laut C&A liegt das zu tragende Risiko daher beim Vermieter und nicht beim Mieter. Dem hat der Richter am Landgericht München I widersprochen. Denn trotz Lockdown stelle die Corona-Pandemie keinen Grund dar, der die Beschaffenheit des Ladens mindere. Die Miete sei somit zu begleichen.

Zudem sieht das Gericht C&A in der Pflicht, als Unternehmer Rücklagen zu bilden. Die Verhandlung hatte gezeigt, dass das Einzelhandelsunternehmen in den vergangenen drei Jahren rund 30 Millionen Euro Gewinn gemacht. Vor diesem Hintergrund hätte C&A Geld beiseite legen müssen, um etwaige Umsatzeinbrüche entsprechend abfedern zu können, so das Gericht.

Dennoch keine Rückschlüsse auf weitere Urteile zulässig

Die fällige Miete samt Zinsen ist somit zu begleichen. Es handelt sich hierbei um ein Einzelurteil, das keinerlei Rückschlüsse auf ähnliche Verfahren zulässt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.