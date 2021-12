Mietpreisbremse in Bayern wird ausgeweitet

Die Liste, die das Institut Wohnen und Umwelt erstellt hat, ist lang: 203 bayerische Gemeinden hat die Forschungseinrichtung identifiziert, in denen Mietwohnungen knapp werden. Und für diese 203 Gemeinden und Städte gilt ab dem 1. Januar 2022 die erweiterte Mieterschutzverordnung.

Diese hat der bayerische Ministerrat noch kurz vor Weihnachten beschlossen. Bisher galt die Mieterschutzverordnung in 162 Gemeinden.

Einige sind nicht mehr enthalten, dafür andere hinzugekommen, darunter die Stadt Wasserburg am Inn in Oberbayern, Gersthofen in Schwaben und Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken. Die Verordnung regelt vor allem, ob, wann und wie stark die Mieten erhöht werden dürfen.

Mietpreisbremse für mehr bayerische Gemeinden

Somit enthält die Verordnung auch eine Mietpreisbremse. Diese besagt, dass bei einer Neuvermietung die Miete nicht deutlich höher veranschlagt werden darf als sie bei ähnlichen Wohnungen in der gleichen Gegend üblich ist. Genauer: Die Erhöhung darf zehn Prozent der Vergleichsmiete nicht überschreiten.

Dabei gibt es zwei große Herausforderungen: Zum einen sind die Vergleichs-Mietspiegel vielerorts nicht besonders verlässlich. Denn einen amtlich abgesegneten, sogenannten qualifizierten Mietspiegel muss es bislang nicht überall geben. Erst ab dem 1. Juli 2022 ist er für Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern verpflichtend.

Durchsetzung der Mietpreisbremse oft schwierig

Die zweite große Herausforderung ist die Frage, wie die Mietpreisbremse durchgesetzt werden kann. Denn dort, wo Wohnraum schon knapp ist, werden Wohnungsbewerber wohl kaum vom Mietvertrag zurücktreten, weil der Vergleich mit anderen Mietwohnungen nicht stimmt.

Der Mieterverband Bayern empfiehlt trotzdem, von dem Recht Gebrauch zu machen. Zu viel gezahlte Miete kann auch bis zu zwei Jahre nach Vertragsabschluss noch zurückgefordert werden.

Die Mieterschutzverordnung setzt außerdem noch an anderen Stellschrauben an. Denn auch Menschen, die nicht akut nach einer Wohnung suchen, geraten durch den angespannten Mietmarkt unter Druck.

Weitere Stellschrauben für langfristige Mietverhältnisse

So wird zum einen die Kappungsgrenze von 20 auf 15 Prozent gesenkt. Üblicherweise darf die Miete nach drei Jahren Vertragslaufzeit um 20 Prozent steigen. Dort aber, wo die Staatsregierung einen Wohnungsmangel identifiziert hat, darf die Anhebung nur noch bei 15 Prozent liegen.

Für noch längere Mietverhältnisse greift die Kündigungssperrfrist. Wird eine Wohnung umgewidmet oder wechselt sie den Besitzer, darf dem Mieter oder der Mieterin innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht wegen Eigenbedarfs gekündigt werden.